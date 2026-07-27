Auto a noleggio a 100 euro al mese: requisiti e vantaggi del programma

Il governo italiano ha lanciato un’iniziativa rivoluzionaria per il settore automotive: il programma di noleggio sociale previsto dal Dpcm Automotive. Questa misura, presentata dal ministro Adolfo Urso e dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa, mira a rinnovare il parco auto circolante e a garantire accesso alla mobilità per le famiglie a basso reddito.

Il programma, gestito dall’Automobile Club d’Italia e valido fino al 30 giugno 2030, offre la possibilità di noleggiare auto nuove a un canone di 100 euro al mese con condizioni vantaggiose per chi possiede veicoli vecchi e inquinanti.

Chi può accedere al noleggio sociale

Il programma è rivolto a persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per partecipare, è necessario rottamare un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Le auto disponibili per il noleggio devono essere nuove, immatricolate in Italia appartenenti alla categoria M1, omologate almeno Euro 6 e con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro.

Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone di 100 euro al mese, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui. Al termine dei tre anni, è possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Come funziona il programma

Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso uno sportello telematico dedicato attualmente in fase di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Il programma di noleggio sociale è una misura sperimentale che, se avrà successo, potrebbe vedere un aumento significativo delle risorse destinate a questa iniziativa, rendendola strutturale. Questo permetterebbe di costruire una politica industriale più equa consentendo a chiunque di avere un’auto sostenibile sul piano ambientale.

Le dichiarazioni di Urso e La Russa

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato che con il Dpcm Automotive il governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta, il 70% delle risorse è stato destinato al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l’innovazione e i mini Contratti di sviluppo.

“È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse destinate a questa iniziativa, rendendola strutturale”, ha dichiarato Urso. “Da questa strada si possa finalmente costruire una politica industriale più equa che consenta a chiunque di avere un’auto sostenibile sul piano ambientale.”

Il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, ha evidenziato che il noleggio sociale ha “le caratteristiche per garantire ai cittadini il diritto di muoversi e al Paese il rinnovo improrogabile del parco circolante”. “Accessibile, efficiente, sostenibile e sicura: così deve essere la mobilità secondo l’Automobile Club d’Italia”, ha aggiunto La Russa.

I vantaggi del noleggio sociale

Il programma di noleggio sociale offre numerosi vantaggi, sia per i cittadini che per l’ambiente. Innanzitutto, permette di rimuovere dalla circolazione veicoli vecchi e inquinanti contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, garantisce l’accesso a auto nuove e sicure a un costo contenuto, senza la necessità di affrontare un acquisto tradizionale.

Il noleggio sociale è una soluzione ideale per le famiglie a basso reddito che desiderano migliorare la propria mobilità senza sostenere costi elevati. Inoltre, la possibilità di acquistare il veicolo al termine del contratto rappresenta un ulteriore vantaggio economico.

Con l’obiettivo di rinnovare il parco auto circolante e garantire il diritto alla mobilità, questa iniziativa potrebbe diventare un modello da seguire per altri paesi.