Cos’è la Ztl di Palermo?

La zona a traffico limitato (Ztl) di Palermo è un’area del centro storico dove l’accesso ai veicoli è regolamentato per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria. Questa iniziativa è particolarmente importante per preservare il patrimonio culturale e storico della città, che ospita quartieri storici come Kalsa, Albergheria, Monte di Pietà e La Loggia. La Ztl è attiva tutto l’anno, ma gli orari di attivazione variano a seconda della stagione.

Orari di attivazione della Ztl

La Ztl di Palermo è attiva dal lunedì al venerdì, con orari specifici che possono variare. Durante il periodo estivo, dal 1° maggio al 31 ottobre, la Ztl è attiva anche il venerdì sera e nei weekend, con orari estesi fino a mezzanotte. In inverno, dal 1° novembre al 30 aprile, gli orari sono leggermente diversi, ma rimangono comunque restrittivi per garantire un accesso controllato. È fondamentale tenere presente che per accedere alla Ztl durante le ore notturne, è necessario avere un pass valido.

Tipologie di pass e modalità di accesso

Per accedere alla Ztl, i conducenti devono ottenere un pass, che può essere giornaliero, mensile, semestrale o annuale. I pass giornalieri sono disponibili per chiunque, a condizione che il veicolo soddisfi i requisiti di emissione. Il costo del pass varia: per le auto a benzina e diesel è di 5,00 euro, mentre per i veicoli ibridi e a metano è di 2,50 euro. Inoltre, esistono pass gratuiti per veicoli elettrici e per il trasporto di persone disabili. È possibile attivare il pass tramite l’app PalerMobilità o inviando un SMS, ma è consigliato utilizzare l’app per evitare problemi di attivazione.

Accesso per categorie speciali

Alcuni veicoli possono accedere alla Ztl senza necessità di pass, come quelli appartenenti a enti pubblici, taxi, veicoli elettrici e mezzi di soccorso. Inoltre, i residenti e i domiciliati nella Ztl possono richiedere pass specifici. È importante notare che i veicoli più inquinanti, come quelli Euro 0-2 benzina ed Euro 0-3 diesel, hanno restrizioni più severe, a meno che non siano registrati come residenti nella zona.