Guida alle gare Motocross Nazionale Nord Est 2026: date, sedi e iscrizioni

La serie FMI Motocross Nazionale Nord Est per il 2026 propone diverse tappe distribuite tra Veneto, Trento e Bolzano: eventi ufficiali del Trofeo Nord Est pensati per le categorie MX1, MX2 e OPEN, oltre a classi dedicate come Femminile, 125, 85 e 65. Questo articolo raccoglie in modo sintetico e operativo tutte le informazioni utili per piloti, team e accompagnatori: date, luoghi, modalità di iscrizione, quote e gli orari relativi al paddock e alle operazioni preliminari.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente tramite il portale SIGMA-FMI (https://sigma.federmoto.it/), con pagamento immediato della quota tramite carta di credito o debito o attraverso il portale del Moto Club di appartenenza. Nei paragrafi seguenti sono riportati i dettagli per ciascuna tappa: riferimenti logistici, orari di accesso al paddock, programmazione delle verifiche e avvisi specifici come i costi dei servizi.

Calendario e sedi delle singole tappe

Le manifestazioni confermate e descritte includono date e località precise: 08/03/2026 Albettone (VI), 29/03/2026 Fara Vicentino (VI), 06/04/2026 Aquileia (UD), 26/04/2026 Mantova (MN) e 24/05/2026 Pietramurata di Dro (TN). Ogni tappa è identificata come Singola Manifestazione con un codice ufficiale NAZMX, utile per le pratiche amministrative e per la registrazione sul sistema federale.

08/03/2026 — Albettone (VI)

Crossdromo Albettone, Via Val d’Oca (coordinate 45.374095,11.579701). Codice evento NAZMX065-08/03/2026-ALBETTONE. Iscrizioni aperte dal 02/03 al 06/03 ore 20:00 tramite SIGMA-FMI. Accesso al paddock previsto sabato pomeriggio, con ingresso dalle 13:30 alle 20:00; domenica mattina dalle 06:30 alle 08:00. Nota organizzativa: servizio di energia elettrica disponibile al costo di € 10,00. Le Operazioni preliminari (OP) si svolgono sabato 07/03 con apertura segreteria alle 17:15 e rilevazioni classi dalle 17:30 alle 19:30; domenica mattina apertura segreteria ore 06:45 e sequenza di firme dalle 7:00 alle 8:00 come da programma ufficiale.

29/03/2026 — Fara Vicentino (VI)

Crossdromo San Giuseppe, Via Reale (coordinate 45.742556,11.544347). Evento NAZMX066-29/03/2026-FARA. Termine iscrizioni: dal 16/03 al 27/03 ore 20:00 su SIGMA-FMI. Il paddock è aperto sabato dalle 08:30 alle 20:00 e domenica dalle 06:30 alle 08:00. Le operazioni preliminari iniziano sabato 28/03 con segreteria alle 17:15; il giorno di gara la procedura di verifica e firma segue la scaletta mattutina standard con chiusura delle chiamate pre-gara prima delle prove libere.

Dettagli pratici sulle iscrizioni e le quote

Le iscrizioni sono centralizzate sul portale SIGMA-FMI e prevedono il pagamento contestuale della quota: per le classi MX la tariffa è di € 60,00, mentre per le classi 85-65 la quota è di € 50,00. I metodi di pagamento accettati includono carte di credito (Visa, MasterCard, Maestro) e carte di debito (V-Pay, Maestro) oppure il pagamento tramite il portale del Moto Club di appartenenza. Il livello della competizione è indicato come NAZIONALE e la specialità è Motocross nell’ambito del Trofeo Nord Est.

06/04/2026 — Aquileia (UD)

Crossdromo Las Vegas Park (coordinate 45.751698,13.375730). Evento NAZMX067-06/04/2026-AQUILEIA. Iscrizioni: dal 23/03 al 04/04 (termine sabato ore 13:00). Paddock disponibile domenica dalle 08:30 alle 20:00 e con accesso lunedì mattina dalle 06:30 alle 08:00. Le OP iniziano domenica 05/04 con apertura segreteria alle 17:15; lunedì 06/04 la procedura mattutina di verifiche e chiamate per le diverse categorie seguirà la consueta fascia oraria 7:00-8:00 e dare avvio alle Libere/Cronometrate alle ore 8:00.

Accesso paddock, ordine di chiamata e avvisi finali

Per tutte le tappe il regolamento prevede una sequenza unificata di chiamata: apertura segreteria mattutina alle 06:45, seguito dall’appello delle categorie tra le 07:00 e le 08:00 secondo l’ordine indicato dall’organizzazione (ad esempio OPEN Over 40, 85-65, 125, MX1/MX2, Elite/Fast/Expert). L’inizio delle Libere/Cronometrate è fissato per le ore 08:00. Ricordiamo che per la tappa di Mantova (evento NAZMX068-26/04/2026-MANTOVA) il paddock prevede ingresso per allenamenti sabato 25/04 dalle 09:00 e possibilità di campeggio dalle 17:30; riferimenti logistici includono il Crossdromo “Città di Mantova”, Via Learco G. 13/m, coordinate 45.137542,10.802149 e recapito telefonico info Tel. 0376 327953.

Per la tappa finale a Pietramurata di Dro (evento NAZMX069-24/05/2026-DRO (TN)) il crossdromo è il “Il Ciclamino” in Largo Cargadori, 4 (coordinate 46.009357,10.934274). Iscrizioni aperte dall’11/05 al venerdì 22/05 ore 20:00. I partecipanti devono rispettare le tempistiche di accesso paddock (sabato 08:30-20:00, domenica 06:30-08:00) e attenersi al programma delle OP che include apertura segreteria sabato 23/05 alle 17:15 e le chiamate mattutine di domenica come da schema standard. Consultare sempre il portale SIGMA-FMI per aggiornamenti e conferme dell’ultimo minuto.