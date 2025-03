Requisiti per ottenere la patente D e D1

Le patenti D e D1 sono essenziali per chi desidera guidare autobus e minibus. Per ottenere la patente D, è necessario avere almeno 24 anni, mentre per la D1 l’età minima è di 21 anni. Tuttavia, se il candidato è iscritto a un corso di qualificazione professionale CQC per il trasporto di persone e supera il corso prima della prova pratica, può conseguire la patente D anche a 21 anni. È fondamentale possedere prima la patente B, poiché rappresenta il primo passo per accedere a queste categorie superiori.

Documentazione e procedure per la richiesta

Per richiedere la patente D o D1, è possibile rivolgersi a un’autoscuola o presentare la domanda direttamente all’ufficio della Motorizzazione Civile. È necessario fornire una serie di documenti, tra cui un certificato medico e la prova di aver superato gli esami teorici e pratici. Le modalità di esame sono simili a quelle delle altre patenti, ma gli argomenti trattati sono specifici per i veicoli di categoria D e D1. I mezzi utilizzati per la prova pratica devono rispettare determinati requisiti minimi.

Rinnovo e validità delle patenti D e D1

Le patenti D e D1 devono essere rinnovate ogni cinque anni fino ai 60 anni di età. Dopo i 60 anni, il rinnovo deve avvenire annualmente fino ai 68 anni. Superato questo limite, non è più possibile guidare autobus e la patente D viene declassata a patente C. È importante tenere presente che, per l’uso professionale, è necessaria anche la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), che è obbligatoria per tutti i titolari di patente D e D1, indipendentemente dal fatto che svolgano attività professionale o meno.

Normative e aggiornamenti recenti

Con l’entrata in vigore della direttiva 2018/645 nel giugno 2020, l’obbligo di possedere la CQC è stato esteso a tutti i conducenti di autobus, anche per trasporti non professionali. Questa modifica normativa ha reso necessario per i titolari di patente D e D1 di conseguire la CQC, garantendo così una maggiore sicurezza e professionalità nel settore del trasporto pubblico. È importante rimanere aggiornati sulle normative vigenti, poiché potrebbero esserci ulteriori cambiamenti in futuro.