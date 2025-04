Scopri come la tecnologia della guida autonoma sta cambiando il panorama automobilistico in Cina e nel mondo.

Il sogno della guida autonoma

La guida autonoma rappresenta un obiettivo ambizioso per molti produttori di automobili, che da anni investono risorse significative nello sviluppo di tecnologie in grado di trasformare il conducente in un semplice passeggero. Attualmente, esistono numerosi concept e prototipi circolanti, ma i modelli di serie che offrono questa tecnologia sono ancora rari. Tuttavia, il panorama sta cambiando rapidamente, soprattutto in Cina, dove le innovazioni nel settore automobilistico stanno guadagnando terreno.

Il progresso verso il Livello 3

Attualmente, alcune auto sono in grado di raggiungere il Livello 3 di autonomia, dove il veicolo può gestire la guida in situazioni specifiche, come il traffico intenso. Volkswagen, ad esempio, prevede di lanciare un nuovo sistema di assistenza alla guida (ADAS) nel 2026, sviluppato in Cina e presentato al Salone di Shanghai nel 2025. Questo sistema non solo migliorerà l’esperienza di guida, ma rappresenterà anche un passo importante verso l’automazione totale.

Strategie di localizzazione e sviluppo tecnologico

La strategia “In China, for China” di Volkswagen mira a localizzare lo sviluppo tecnologico per rispondere rapidamente alle esigenze del mercato cinese. Entro la fine del 2025, il nuovo sistema sarà disponibile su un modello esclusivo per il mercato cinese, con l’obiettivo di rendere la guida autonoma accessibile anche ai veicoli di fascia d’ingresso. Secondo le stime, già oggi circa un quarto delle auto nuove vendute in Cina è dotato di sistemi di guida di Livello 2, e si prevede che questa percentuale aumenti significativamente nei prossimi anni.

Il futuro della guida autonoma

Il vero obiettivo del settore è il Livello 3, che permetterà ai veicoli di gestire situazioni complesse senza l’intervento del conducente. Carizon, una joint venture tra Cariad e Horizon Robotics, sta già testando il sistema Urban Navigate on Autopilot (NoA), previsto per il 2026. Con oltre 500 esperti al lavoro, la piattaforma Gaia raccoglie e analizza enormi quantità di dati, accelerando i cicli di verifica delle soluzioni AI. Questo approccio innovativo potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo la mobilità.