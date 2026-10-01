Il mercato delle auto usate a GPL attira molti acquirenti grazie al prezzo ridotto del pieno. Tuttavia, dietro un’offerta allettante può nascondersi un impianto trascurato, revisioni saltate o una bombola prossima alla scadenza. Un acquisto improvviso di costi di manutenzione può trasformare il risparmio iniziale in una trappola finanziaria.

Per evitare queste sorprese è fondamentale impostare una checklist rigorosa prima di chiudere l’accordo. Non basta guardare il prezzo o l’estetica dell’auto: occorre approfondire la storia dell’impianto, i relativi documenti e le recenti manutenzioni effettuate. Solo così si può capire se l’offerta è davvero un affare o un rischio da scartare.

Documenti indispensabili per l’acquisto

Il primo passo consiste nell’esigere il libretto di impianto GPL un registro separato dalla carta di circolazione. Questo documento indica la data di installazione, il tipo di omologazione e, soprattutto, le scadenze delle revisioni periodiche della bombola. Se il libretto presenta timbri mancanti o è del tutto assente, è consigliabile negoziare un ribasso significativo o addirittura rinunciare all’acquisto.

Libretto impianto GPL e relative scadenze

Le bombole omologate secondo il regolamento ECE/ONU 67-01 devono essere sostituite ogni dieci anni dalla data di collaudo, indipendentemente dal loro formato cilindrico o toroidale. Una scadenza imminente significa dover includere nella negoziazione il costo di una nuova bombola, che può variare tra i 1.200 e i 1.800 euro. È altrettanto importante chiedere le fatture dei tagliandi specifici per il sistema GPL, distinti da quelli del motore a benzina, perché la sostituzione di filtri e vaporizzatore segue una periodicità propria.

Verifica delle scadenze della bombola e degli interventi di manutenzione

Un impianto originale di fabbrica, ad esempio quelli certificati da BRC o Landi Renzo, beneficia di una garanzia costruttore e di interventi di manutenzione inclusi nel programma di tagliandi ordinari. In tal caso, le revisioni sono già programmate e solitamente annotate nel libretto manutentivo del veicolo. Al contrario, le auto convertite successivamente richiedono un controllo più approfondito per accertarsi che l’omologazione sia conforme alle normative europee.

Filtro, vaporizzatore e segni di usura

Il vaporizzatore è responsabile della trasformazione del liquido in gas; se difettoso, provoca cali di potenza o accensione della spia “guasto motore”. Analogamente, un filtro intasato genera avviamenti irregolari e consumi anomali. Durante l’ispezione è opportuno richiedere le schede di manutenzione che attestino le sostituzioni di questi componenti. La loro assenza è un chiaro indice di una manutenzione trascurata.

Controlli pratici durante il test drive

Durante la prova su strada, si consiglia di avviare il veicolo prima con la benzina per qualche minuto, per poi passare al GPL. Un passaggio brusco, accompagnato da un calo netto di potenza o da una spia accesa, segnala un possibile problema al centralina GPL o al vaporizzatore. Inoltre, è fondamentale annusare attentamente l’area del bocchettone di rifornimento: la presenza di odore di gas indica micro-perdite che devono essere risolte prima dell’acquisto.

Infine, è utile testare l’auto in autostrada mantenendo una velocità costante e il climatizzatore acceso. Questa condizione stressa l’impianto e mette in evidenza eventuali regressi di potenza o passaggi involontari alla benzina. Se l’auto supera questi test senza intoppi, si può procedere con maggiore sicurezza verso la firma del contratto.