Guida pratica alle sospensioni moto: sag, precarico e idraulica

Sag, precarico e idraulica spiegati con strumenti base e settaggi tipo pronti da provare su strada.

Una moto ben sospesa trasmette fiducia, frena corta e svolta pulita. Con pochi strumenti e metodo si possono impostare sagprecaricocompressione ed estensione in modo coerente, evitando regolazioni casuali che peggiorano il comportamento. L’obiettivo è ottenere corsa utile, sostegno in frenata e trazione in uscita, partendo da misure semplici e piccoli step.

Questo tutorial passo-passo aiuta chi guida su strada a leggere i segnali della moto e a intervenire con logica. Si parte dalla base, il sag per poi agire su precarico e circuiti idraulici. A fine guida, una checklist dei sintomi più comuni e tre pacchetti di settaggio tipo per uso urbanoturistico e sportivo.

Strumenti basilari e preparazione

Bastano un metro flessibile, un pennarello o nastro, una chiave per ghiere o brugole/cacciaviti per registri, un amico per tenere la moto e, se possibile, un cavalletto posteriore. Segnare su un taccuino i giri o i click di partenza: tornare indietro deve essere sempre possibile. Gomme alla pressione corretta e catena in ordine; qualsiasi anomalia falserebbe le misure. Equipaggiamento di guida indossato, perché il peso reale include casco e giacca.

Impostare le regolazioni idrauliche a metà corsa se non si conosce lo stato attuale: chiudere tutto i registri di compressione ed estensione con delicatezza e riaprire contando metà dei click disponibili. Il precarico si lascerà per ora com’è, verrà regolato dopo la misura del sag.

Misurare il sag: anteriore e posteriore

Il sag è l’affondamento statico sotto il peso di moto e pilota. Serve per posizionare le sospensioni nella parte “buona” della corsa. Valori di riferimento stradali: 30–40 mm all’anteriore 30–35 mm al posteriore. Per misurare: 1) sollevare la ruota per estendere completamente, segnare un riferimento e misurare distanza ruota-telaio (L0); 2) appoggiare la moto sulle ruote senza carico, misurare (L1); 3) pilota in sella in posizione naturale, misurare (L2). Il sag pilota è L0−L2.

Ripetere fronte/retro. Se L0 è difficile, si può spingere su e giù la moto e prendere la media tra massima estensione e massima compressione “a mano” come riferimento. Annotare tutto. Valori troppo bassi indicano precarico eccessivo (moto alta e rigida); troppo alti indicano precarico insufficiente (moto bassa, facile a pacco).

Regolare il precarico: dal cavalletto alla strada

Il precarico non indurisce la molla: sposta il punto di lavoro. Aumentarlo riduce il sag e alza la moto; diminuirlo fa l’opposto. Intervenire in step piccoli: 1 giro ghiera o 1 tacca alla volta al posteriore; 1–2 giri sui tappi forcella o 1 tacca se presenti. Dopo ogni variazione, rimisurare il sag. Cercare di stare nel range consigliato su entrambi gli assi, con priorità alla simmetria dei valori rispetto all’uso previsto.

Attenzione ai bilanciamenti: troppa altezza dietro e poco sag davanti spostano carico sull’avantreno, rendendo l’ingresso nervoso; l’opposto crea sottosterzo e allunghi in frenata. Quando il sag è a posto ma la moto continua a muoversi troppo o poco in dinamica, è il momento di lavorare su compressione ed estensione.

Compressione ed estensione: cosa fanno e come tararle

La compressione controlla la velocità con cui la sospensione affonda su frenate, buche e trasferimenti; l’estensione (rebound) controlla il ritorno. Procedura: partire da metà click, fare un breve giro su un percorso noto con frenate e curve. Intervenire a step di 2 click, un asse per volta annotando sensazioni. Se l’avantreno sprofonda rapido e tocca fondo, aggiungere 2 click di compressione; se scivola sulle piccole asperità, togliere 1–2 click.

Sull’estensione se la moto “rimbalza” una o più volte dopo una compressione (pompaggio), chiudere 2 click. Se invece non “torna su” tra le ondulazioni e si siede, aprire 1–2 click. Al posteriore, cercare trazione in uscita: se la ruota pattina sulle sconnessioni, spesso serve meno compressione o più estensione. Piccoli passi, una variazione per volta, test ripetibile.

Checklist dei sintomi e correzioni rapide

Pompaggio in frenata o accelerazione: estensione troppo aperta. Chiudere 2 click sull’asse interessato; verificare anche precarico insufficiente. Chattering sull’anteriore in ingresso: compressione eccessiva o estensione troppo chiusa. Aprire 1–2 click di compressione; poi aprire 1 click di estensione. Sottosterzo a metà curva: avantreno alto o posteriore basso. Ridurre precarico davanti o aumentarlo dietro; in alternativa alzare i foderi in piastra di 2 mm. Tocco fondo su buche/frenate: poco precarico o compressione troppo aperta. Aumentare 1 tacca di precarico e chiudere 2 click di compressione. Durezza secca sulle piccole asperità: compressione troppo chiusa. Aprire 2 click; se persiste, valutare sag e pressione gomme. Instabilità in rettilineo veloce: estensione anteriore troppo aperta o eccesso di altezza posteriore. Chiudere 1–2 click di estensione avanti; ridurre precarico dietro di 1 tacca.

Settaggi tipo per urbano, turistico e sportivo

Ogni moto e pilota sono diversi, ma alcuni settaggi base aiutano a partire. Urbano: privilegiare comfort e controllo su buche. Sag 35–40 mm ant, 35 mm post. Compressione aperta di 2–3 click rispetto a metà, estensione a metà o aperta di 1 click per assorbire rapide irregolarità.

Turistico a pieno carico: serve sostegno e stabilità. Sag 30–35 mm ant, 30–32 mm post con precarico aumentato (1–3 tacche o giri) per compensare bagagli/passeggero. Compressione chiusa di 1–2 click su entrambi gli assi, estensione chiusa di 1–2 click per contenere i trasferimenti prolungati.

Sportivo su strada: supporto in frenata e trazione in uscita, senza irrigidire troppo. Sag 30–32 mm ant, 30 mm post. Compressione a metà o chiusa di 1 click davanti, aperta di 1 click dietro per grip; estensione chiusa di 1–2 click davanti e 1 click dietro per evitare pompaggio. Controllare dopo ogni uscita l’impronta termica gomme: surriscaldamento a chiazze può suggerire estensione troppo chiusa.

Metodo di prova e sicurezza

Scegliere un anello di test breve, con asfalto noto, una frenata decisa, un paio di curve e qualche giunto. Fare una variazione alla volta, massimo 2 click o 1 tacca, annotare esito. Se il cambiamento non è percepibile, tornare indietro. Meglio un set conservativo che una moto imprevedibile: stabilità e prevedibilità vengono prima del tempo sul giro. Se i registri finiscono corsa o le regolazioni restano inconcludenti, è segnale di molle non adatte o olio esausto: in quel caso serve manutenzione specialistica.