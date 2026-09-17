Una raccolta di 77 suggerimenti illustrati per mantenere, migliorare e goderti al massimo la tua auto d’epoca, con trucchi di risparmio e guide pratiche.

Possedere un’automobile d’epoca è un’esperienza appagante, ma la cura costante richiede tempo, competenze e, spesso, un po’ di ingegno economico. Per chi desidera preservare l’autenticità del proprio bolide senza spendere una fortuna, è stato messo a punto un manuale che raccoglie 77 consigli concreti frutto di decenni di esperienza di proprietari e professionisti.

Il libretto, redatto interamente in italiano, è strutturato in modo da offrire indicazioni pratiche su acquisto intelligente di ricambitrucchi da officina e manutenzione preventiva. Ogni suggerimento è accompagnato da illustrazioni, tabelle di coppie di serraggio, schemi elettrici e codici QR che rimandano a video-tutorial, garantendo un supporto visivo immediato.

Contenuto della guida: consigli, tabelle e QR code

La pubblicazione si presenta in tre versioni di distribuzione: PDF digitale, brossura cartacea e edizione rilegata. Il PDF è disponibile per il download immediato tramite un link personale inviato via email subito dopo il pagamento, con validità di 30 giorni, ma il file resta di proprietà permanente dell’acquirente. La brossura combina il supporto fisico con il PDF gratuito, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo, mentre l’edizione rilegata è pensata per chi desidera un prodotto di pregio, con copertina rigida e lo stesso contenuto digitale incluso.

Formati e prezzi

Il PDF ha un costo di 27,00 €, la brossura è proposta a 37,00 € (con il PDF gratuito), mentre la versione rilegata parte da 87,00 €. Oltre al prezzo, il valore aggiunto risiede nella possibilità di consultare i contenuti ovunque sia su dispositivo mobile che su carta, senza compromettere la leggibilità delle tabelle tecniche.

Accesso istantaneo

Dopo aver completato l’operazione di pagamento con carta, PayPal o Apple Pay, l’utente riceve un’email contenente il link di download personale. Il link è attivo per 30 giorni, ma il file PDF è salvabile per l’intera vita dell’acquirente, garantendo una consultazione continua anche senza connessione internet.

Manuali opzionali per approfondire il restauro

Per chi desidera spingersi oltre i semplici consigli, sono disponibili due manuali complementari che si integrano perfettamente con la guida principale. Il primo è “Restaurare un’auto d’epoca” un voluminoso testo di 325 pagine corredato da foto a colori, tabelle delle coppie di serraggio originali e video-tutorial accessibili tramite QR code. Il secondo è il Libretto di Manutenzione e Restauro un taccuino tascabile pensato per registrare tagliandi, parti sostituite e le varie tappe del restauro, valido per tutte le marche e modelli di auto d’epoca.

Restaurare un’auto d’epoca

Questa guida passo-passo è rivolta a chi intende affrontare il progetto di restauro completo, dalla ricerca dei ricambi originali alla verifica dei valori di serraggio, passando per la verniciatura e la messa a punto del motore. Le illustrazioni dettagliate e i video dimostrativi aiutano a evitare errori costosi, mentre le tabelle tecniche offrono una consultazione rapida durante le operazioni in officina.

Libretto di Manutenzione e Restauro

Il libretto è pensato come un supporto pratico e portatile. Basta aprire la copertina per trovare spazi predisposti per annotare data, chilometraggio, tipo di intervento e costo. Questo strumento è particolarmente utile per mantenere una cronologia completa, facilitare la rivendita dell’auto e dimostrare a eventuali acquirenti la cura costante dedicata al veicolo.

Spedizione, lingue e garanzia

Gli ordini sono evasi entro 48 ore e spediti gratuitamente in tutta l’Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e paesi del Nord-Africa. La consegna avviene entro cinque giorni lavorativi, con tracciamento fornito via email. La guida è disponibile anche in francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e olandese, consentendo a collezionisti internazionali di usufruire del contenuto nella propria lingua.

Per aumentare la fiducia dell’acquirente, è prevista una politica “soddisfatti o rimborsati” di 90 giorni: basta inviare una email a [email protected] per ottenere il rimborso totale senza ulteriori domande. Il servizio clienti è attivo dalle 9 alle 18, tutti i giorni, pronto a risolvere dubbi sul download, sulla spedizione o sul contenuto dei manuali.