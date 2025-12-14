GWM Ora 5 SUV: il nuovo SUV che conquisterà l’Italia nel 2026

Il GWM Ora 5 SUV farà il suo attesissimo debutto in Italia nel 2026, presentando un design distintivo e interni estremamente confortevoli. Questo SUV combina stile moderno e funzionalità, promettendo un'esperienza di guida senza pari.

Il mercato automobilistico italiano si prepara a dare il benvenuto a un nuovo attore: GWM, acronimo di Great Wall Motor. Questa azienda cinese ha in programma di introdurre almeno sette modelli entro il 2027, con cinque di essi attesi già nel 2026. Tra le novità più attese c’è l’Ora 5 SUV, un veicolo che si è già fatto notare durante la sua presentazione al Guangzhou International Automotive Exhibition.

Il GWM Ora 5 SUV rappresenta un passo significativo per la casa automobilistica, che intende farsi conoscere non solo per i suoi tradizionali pick-up, ma anche per i suoi SUV urbani. Questo modello si distingue per le sue caratteristiche innovative, evidenziando il potenziale di GWM nel panorama automobilistico italiano.

Design unico e accattivante

Una delle prime cose che colpiscono dell’Ora 5 SUV è il suo design distintivo. A differenza di molti SUV che tendono a seguire linee più aggressive e appuntite, l’Ora 5 si presenta con forme morbidamente arrotondate e ampi fari circolari, che richiamano alla mente la Porsche 911. Questa scelta stilistica è frutto della visione di Andrew Dyson, Chief Designer Officer di GWM, il quale ha dichiarato che il design si ispira alla natura, evidenziando l’importanza di forme fluide e armoniose.

Colori e personalizzazione

Il GWM Ora 5 SUV offre una gamma di colori che vanno dalle tonalità più sobrie, come il blu metallizzato, a opzioni più audaci come il malva chiaro. Sebbene la selezione specifica per il mercato italiano non sia ancora stata confermata, l’attenzione ai dettagli e alla varietà di personalizzazione è evidente.

Interni spaziosi e tecnologici

Entrando nell’abitacolo dell’Ora 5 SUV, si nota subito un’atmosfera accogliente e moderna. Le linee morbide della plancia e l’uso di materiali di alta qualità conferiscono un senso di eleganza e funzionalità. Un ampio display da 15,6 pollici gestisce il sistema di infotainment, mentre un cruscotto da 10,25 pollici offre una visione chiara delle informazioni di guida. Nella versione attuale, le regolazioni della temperatura del climatizzatore sono esclusivamente digitali e accessibili tramite il touchscreen, il che potrebbe risultare poco pratico per alcuni utenti.

Spazio e comfort

Con una lunghezza di 447 centimetri e un passo di 272 centimetri, l’Ora 5 SUV garantisce un abitacolo spazioso e confortevole, sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. Inoltre, il volume del bagagliaio è adeguato per soddisfare le esigenze di viaggio o di shopping quotidiano.

Motorizzazioni e prestazioni

Il GWM Ora 5 SUV è costruito su una piattaforma flessibile che permette diverse opzioni di motorizzazione, incluse versioni a benzina, ibride ed elettriche. La versione a benzina è equipaggiata con un motore turbo quattro cilindri 1.5, mentre la variante ibrida combina un motore elettrico da 150 kW con una batteria blade LFP. Queste scelte di motore offrono una varietà di opzioni per i clienti, soddisfacendo diverse esigenze di mobilità sostenibile.

Esperienza di guida

Durante un breve test drive nello stabilimento GWM di Xushui, è stata apprezzata la facilità di adattamento alla posizione di guida e la visibilità offerta dalle ampie superfici vetrate. La maneggevolezza è sorprendente, con uno sterzo preciso che rende l’Ora 5 SUV piacevole da guidare. Anche la versione ibrida si è rivelata reattiva e silenziosa, offrendo un’esperienza di guida confortevole e isolata da rumori esterni.

Il GWM Ora 5 SUV si preannuncia come una novità interessante per il mercato italiano, combinando un design accattivante, interni spaziosi e una gamma di motorizzazioni innovative. Con l’arrivo previsto nel 2026, sarà interessante osservare il suo comportamento in un mercato competitivo come quello europeo.