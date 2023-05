All’inizio di questa settimana abbiamo dato notizia di una prossima evoluzione della gamma tourer di Harley-Davidson per una nuova variante CVO della Street Glide.

Non abbiamo dovuto aspettare molto per avere la conferma, perché la Casa di Milwaukee ha appena ufficializzato le serie limitate CVO Street Glide e CVO Road Glide per la metà del 2023.

Harley-Davidson annuncia due nuove CVO: prime informazioni

La Motor Company ha annunciato che il 7 giugno terrà il suo Homecoming festival per scoprire nel dettaglio queste due nuove macchine, ma ha anche fornito alcune informazioni, confermando alcuni dei punti menzionati qualche giorno fa.

Come previsto, la Street e la Road Glide hanno ricevuto un nuovo look. La Street ottiene un look più dinamico con una sottile carenatura Batwing che ora include gli indicatori di direzione. La silhouette complessiva rimane la stessa, ma i rivestimenti e i dettagli sono stati aggiornati, così come il sistema di illuminazione Omega.

Anche la Road Glide CVO ha una carenatura più aggressiva con un nuovo faro a LED e indicatori di direzione integrati. Anche in questo caso, il modello ha un aspetto più moderno ma sempre riconoscibile.

Ma Harley-Davidson non si limiterà a questo restyling estetico. La Casa americana sta approfittando del lancio di queste due CVO per introdurre importanti evoluzioni tecniche. Anche se non si conoscono ancora i dettagli, è confermata la presenza del nuovo Milwaukee Eight 121 V-Twin, così come la fasatura variabile delle valvole VVT. Anche le sospensioni, le finiture e il sistema di infotainment sono stati rivisti.

Per conoscere tutti i dettagli tecnici, ma anche i prezzi di queste due esclusive Harley-Davidson, l’appuntamento è fissato per il prossimo 7 giugno.

