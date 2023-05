La Casa di Milwaukee intende far rivivere mode emblematiche ispirandosi a vecchi modelli.

Questa Custom Harley-Davidson Electra Glide Highway King è un gioiellino molto interessante. Nelle ultime settimane, Harley-Davidson ha presentato nuove moto, soprattutto per il suo 120° anniversario. La Motor Company sta portando avanti anche altre serie speciali, come la Icons Collection, lanciata due anni fa.

Attraverso questa serie, la Casa di Milwaukee intende far rivivere mode emblematiche ispirandosi a vecchi modelli, come l’Electra Glide Revival, che richiama l’iconico modello del 1969, o il Low Rider El Diablo, che si rifà ai costumi degli anni Ottanta.

Custom Harley-Davidson Electra Glide Highway King: caratteristiche, design, motori

Per il 2023, Harley-Davidson torna agli anni ’60 con la Electra Glide Highway King, rivisitazione in chiave moderna della FLH Electra Glide del 1968. Anche questa terza iterazione della Ions Collection è un’edizione limitata, con solo 1.750 esemplari prodotti in tutto il mondo.

Per l’occasione, la casa americana è partita dalla sua base da turismo con il Milwaukee Eight 114 V-Twin e l’ha equipaggiata con numerosi elementi che ricordano quell’epoca, come i cerchi a raggi incrociati con pneumatici bianchi sui fianchi o la sella solitaria montata su una molla regolabile, che ricorda le produzioni degli anni Sessanta.

È il caso anche dell’alto parabrezza bicolore, la cui parte inferiore si abbina a quella della livrea.

Su questo Highway King vengono offerti due schemi di verniciatura: una variante arancione (1000 unità) e una variante magenta (750 unità). Entrambi i modelli condividono le stesse caratteristiche e finiture con le borse rigide bianche, i fianchi del serbatoio neri, gli stemmi Highway King, le barre del parafango anteriore, il coperchio del filtro dell’aria Ventilator…

Come sempre, l’esclusività ha un prezzo e in questo caso è di 38.900 euro, indipendentemente dalla livrea. Questo prezzo include anche uno scarico Screamin’ Eagle non montato.

