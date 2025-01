Introduzione alla Pan America 12

Harley-Davidson ha recentemente svelato la sua ultima creazione, la Pan America 12, un modello che segna un’importante evoluzione nel segmento delle crossover stradali. Con un design audace e caratteristiche tecniche all’avanguardia, questa moto si propone di attrarre sia i motociclisti esperti che i neofiti. La Pan America 12 si distingue per i suoi cerchi da 17 pollici, un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti, che utilizzavano cerchi da 19 pollici. Questo nuovo approccio mira a migliorare la maneggevolezza e le prestazioni su strada.

Caratteristiche tecniche della Pan America 12

La nuova Pan America 12 è equipaggiata con cerchi in alluminio da 17 pollici, abbinati a pneumatici ad alte prestazioni Michelin Schorcer Sport nelle misure 120/70 e 180/55. Questi componenti garantiscono una stabilità e una tenuta di strada superiori, rendendo la moto ideale per lunghe percorrenze su asfalto. Le sospensioni sono state progettate per offrire un comfort ottimale: la forcella Showa da 47 mm e il monoammortizzatore con leveraggio sono entrambi regolabili, con la forcella dotata di controllo dello smorzamento semi-attivo regolabile elettronicamente.

Design e comfort

Il design della Pan America 12 è caratterizzato da una sella unica abbassata a 825 mm, che facilita l’accesso per i motociclisti di diverse stature. Il cupolino fumé e il motore dipinto di nero conferiscono un aspetto aggressivo e moderno. Inoltre, il cambio quickshifter di serie permette cambi di marcia rapidi e fluidi, migliorando l’esperienza di guida. Con un motore bicilindrico a V Revolution Max da 1.252 cc, capace di erogare 150 CV e 127 Nm di coppia, la Pan America 12 promette prestazioni entusiasmanti sia in città che su strade extraurbane.

Prezzo e disponibilità

La nuova Pan America 12 è proposta a un prezzo di partenza di 20.500 euro, un investimento che riflette le sue caratteristiche premium e le prestazioni elevate. Con questa moto, Harley-Davidson punta a conquistare il mercato delle crossover stradali, offrendo un prodotto che combina tradizione e innovazione. Gli appassionati di moto possono aspettarsi un’esperienza di guida unica, grazie a un mix di tecnologia avanzata e design distintivo.