Il pilota italiano Nicolò Bulega attualmente leader del Campionato del Mondo Superbike, ha vissuto un momento di forte tensione nei test invernali al circuito di Mugello. Durante la seconda giornata di prova, intorno all’ora di pranzo, ha affrontato la zona dell’Arrabbiata 2 una delle curve più tecniche del tracciato, a bordo della nuova Ducati 850. L’incidente è avvenuto in maniera improvvisa, trasformando un giro di routine in una caduta spettacolare.

Incidente durante i test al Mugello

Secondo i resoconti dei presenti, Bulega ha subito un high-side particolarmente violento. La perdita di aderenza nella parte di uscita della curva ha provocato una brusca rialzata della ruota posteriore, catapultando il pilota fuori dal telaio. Nonostante l’intensità dell’impatto, il motociclista è uscito dalla moto con pochi segni esteriori, ma è stato prontamente trasferito all’ospedale più vicino al circuito per una valutazione completa.

Dettagli del high-side

L’analisi preliminare indica che il fenomeno è stato scatenato da un improvviso slittamento della ruota posteriore, probabilmente dovuto a una combinazione di eccessiva accelerazione e delle caratteristiche della pista umida del pomeriggio. Testimoni oculari hanno riferito che la moto ha volato via con una traiettoria quasi verticale, prima di atterrare a poca distanza dalla pista. Il prototipo Desmosedici 850 che si prevede sarà la base della Ducati in MotoGP a partire dal 2027, ha subito danni minori e sarà nuovamente messo a disposizione per i prossimi test.

Conseguenze immediate e accertamenti medici

Dopo l’arrivo in ospedale, Bulega è stato sottoposto a una serie di radiografie, TAC e valutazioni ortopediche. Fortunatamente, i risultati hanno escluso qualsiasi frattura o lesione grave; sono emerse solo alcune contusioni, davvero di lieve entità. Il medico sportivo ha elargito un foglio di dimissione, consentendo al pilota di tornare a casa nello stesso pomeriggio. Nonostante la buona notizia dal punto di vista medico, l’incidente ha lasciato il team Ducati con una serie di interrogativi sulla continuità delle attività programmate.

Impatto sulla programmazione dei test

Il calendario prevede che, a pochi giorni dall’incidente, Bulega debba partecipare ai test di Red Bull Ring in Austria, dove la Ducati intende valutare il prototipo della Desmosedici 2027 insieme ai titolari Marc Márquez e Fermin Aldeguer. A causa dell’incidente, la sua presenza è stata segnalata come incerta. La decisione finale dipenderà dal suo stato di forma nei giorni successivi e dal giudizio del team medico. Parallelamente, la squadra dovrà affrontare il round di Cremona del Mondiale Superbike, previsto dal 25 al 27 settembre, un impegno che richiederà la massima concentrazione di Bulega se dovesse essere ritenuto idoneo.

Calendario futuro di Bulega

Nel frattempo, il pilota resta in attesa di ulteriori indicazioni. Il team ha confermato che, se la condizione fisica lo permetterà, Bulega prenderà parte alle prove in Austria per raccogliere dati preziosi sulla nuova moto. In caso contrario, Ducati prevede di far intervenire un altro pilota di riserva per mantenere il programma di sviluppo. L’obiettivo comune è garantire una transizione fluida verso la stagione MotoGP 2027, senza compromettere la sicurezza del pilota né la qualità delle informazioni tecniche raccolte.