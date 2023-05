Con il crossover X e poi con la berlina Z, HiPhi si è posizionata in una nicchia molto specifica, quella dei modelli elettrici di alta gamma, addirittura di lusso, per clienti amanti della tecnologia. Su questi veicoli non c’è spazio per quella che BMW chiama “tecnologia timida”. La tecnologia c’è e si vede.

HiPhi arriva in Europa: ecco le sue auto

Una profusione di luci interne ed esterne, schermi enormi o mobili, porte completamente motorizzate… E il marchio è non poco orgoglioso di confermare che la X è il modello elettrico più venduto in Cina nel suo segmento di prezzo, sapendo che la X e la Z sono attualmente i modelli cinesi più costosi sul mercato. Almeno fino all’arrivo di Yangwang…

L’HiPhi Y è il terzo modello della gamma e viene annunciato come la sua punta di diamante per l’Europa. HiPhi arriverà comunque con la sua gamma completa, visto che la X è già stata omologata e la Z berlina dovrebbe seguire a breve. Come tutti i produttori cinesi che arrivano nel nostro Paese, HiPhi inizia in modo cauto, con due Paesi: Norvegia e Germania. I primi due hub europei di HiPhi saranno situati a Oslo e Monaco.

Gli obiettivi di vendita rimarranno piuttosto bassi. Gli HiPhi X e Z hanno un prezzo a partire da 80.000 euro in Cina e il prezzo europeo potrebbe aggirarsi intorno ai 150.000 euro. La Y dovrebbe rimanere vicina ai 100.000 euro.

Dopo l’Europa, il produttore cinese attaccherà i paesi del Medio Oriente.

LEGGI ANCHE: