Mentre la Honda e è l’unica auto elettrica nella gamma al momento, il marchio giapponese ha nuovi piani per il suo futuro, grazie al nuovo eNY1 Prototype. In Cina ha già svelato parte della sua tabella di marcia per i prossimi anni, ma questo nuovo SUV elettrico arriverà in Europa ed è molto interessante.

L’e:NY1 Prototype non è nulla di nuovo, tuttavia, dato che è basato sul già noto Honda HR-V ed è molto simile al e:NP1 che è stato già presentato in Cina.

Quasi 400 km di autonomia per il prossimo eNY1 Prototype

Non dovrebbe quindi essere una sorpresa che la configurazione tecnica della sua controparte asiatica sia la stessa. I dati tecnici non sono stati rivelati, ma la e:NY1 potrebbe essere basata su una piattaforma dedicata.

E più potenzialmente su una versione allungata della Honda e. Secondo altre voci persistenti, questo SUV sarebbe basato su una batteria CATL da 68,8 kWh, che potrebbe essere capace di avvicinarsi ai 400 km secondo il protocollo di misurazione WLTP.

Katsuhisa Okuda, presidente di Honda Europe, ha detto alla presentazione che il modello di produzione sarà lanciato nel 2023. Con una lunghezza di 4,34 simile alla HR-V, dovrà competere con la Peugeot e-2008, MG ZS EV o la prossima Kia Niro EV.

Honda HR-V: le caratteristiche essenziali

Il design della Honda HR-V, SUV ibrido che si affianca ai modelli Jazz e CR-V, è totalmente rinnovato. Le linee sono molto più morbide, e l’anteriore presenta una nuova griglia integrata con il paraurti.

A completare un cofano che scorre fino alla base dei montanti anteriori. Estremamente curati anche gli interni che, secondo i progettisti Honda, possono ospitare comodamente quattro adulti.

Il look è estremamente pulito e minimalista ed è stato pensato con grande attenzione all’ergonomia. Di particolare pregio la plancia interna, sviluppata in senso orizzontale, e il sistema di infotainment, il cui ampio display centrale permette l’utilizzo da ogni posizione. Nella nuova Honda HR-V è rinnovato anche l’impianto di climatizzazione. Le bocchette a “elle” ai lati della plancia sono state pensate per migliorare il ricircolo d’aria intorno ai sedili passeggeri.