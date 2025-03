Honda HR-V arriva in concessionaria con il MY 2025 che si aggiorna rispetto al modello 2024 che abbiamo trattato in passato, piccoli accorgimenti estetici ed interni che sono in grado di definirlo un modello nuovo. Vediamo quindi come si presenta quest’auto.

Honda HR-V 2025, le novità del modello

Il nuovo Honda HR-V 2025 cambia rispetto al modello precedente a livello estetico per un profilo nella parte alta della calandra in colorazione Crystal Black che conferisce al frontale maggior aggressività in combinazione ai fari più scuri, al posteriore vi è una nuova tipologia di faro a LED dal design inedito.

All’interno il cruscotto posto al centro è stato ridisegnato, non cambia l’abitacolo che resta minimal ma di qualità sul fronte dei materiali scelti per l’assemblaggio e per il comfort che è in grado di offrire ai passeggeri.

Vi sono anche nuove tinte colore per la carrozzeria Sage Green Pearl, Seabed Blue Pearl e Urban Grey Pearl che vanno a sostituire le colorazioni del MY 2024. Il costo dei colori, escluso il rosso Crystal Red Metallic che non ha sovrapprezzo, è di 850 euro.

Motore e prezzo

Il motore che equipaggia il nuovo HR-V 2025 è ancora il 1.5 in abbinamento a due motori elettrici. Il sistema ibrido e:HEV garantisce una potenza complessiva di 131 cavalli ed una coppia massima di 253 Nm.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è piuttosto modesta, 170 km/h ed anche lo scatto da 0 a 100 non deve far soprendere, complice la mole di peso importante avviene in 10,6 o 10,8 secondi in base all’allestimento con cui è equipaggiato.

Il prezzo invece è in linea con i competitor, infatti è possibile trovare già in commercio HR-V 2025 con un attacco al listino di 34.500 euro per l’auto in allestimento Elegance.