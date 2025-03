Il mercato degli pneumatici estivi in crescita

Negli ultimi anni, il mercato degli pneumatici estivi ha mostrato una crescita costante, rappresentando oltre il 50% della domanda totale in Europa. Questa tendenza è alimentata dall’aumento della vendita di SUV e veicoli di grandi dimensioni, che richiedono pneumatici più grandi e performanti. Tra il 2019 e il 2023, si è registrato un incremento del 51% nella vendita di pneumatici superiori ai 18 pollici, evidenziando un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori.

Kleber Dynaxer HP5: un passo avanti nella tecnologia degli pneumatici

Per rispondere a questa crescente domanda, Kleber, un marchio di Michelin, ha lanciato il nuovo Dynaxer HP5. Questo pneumatico estivo è progettato per garantire prestazioni ottimali in termini di sicurezza, durata e sostenibilità ambientale. Disponibile in 237 dimensioni per autovetture e 142 per SUV, il Dynaxer HP5 copre quasi il 90% del mercato, con misure che variano dai 16 ai 22 pollici, adattandosi così alle diverse esigenze degli automobilisti.

Innovazioni tecnologiche e sostenibilità

Il Kleber Dynaxer HP5 si distingue per una serie di miglioramenti tecnologici significativi. Uno studio sul ciclo di vita di questo pneumatico ha rivelato una riduzione del 7% dell’impatto ambientale rispetto alla generazione precedente. Questo è un risultato notevole, considerando che l’80% dell’impronta ecologica di uno pneumatico è attribuibile alla fase di utilizzo. Le innovazioni in termini di sostenibilità derivano da tre fattori chiave: un design del battistrada ottimizzato, una mescola innovativa e una riduzione della resistenza al rotolamento, che contribuiscono a migliorare la durata del pneumatico.

Performance elevate in ogni condizione

Michel Saint-Martin, sviluppatore degli pneumatici Kleber, ha affermato: “Questa è attualmente la migliore gamma di prodotti estivi Kleber. Abbiamo notevolmente migliorato le performance connesse alla sicurezza, sia in condizioni di bagnato sia di asciutto: lo pneumatico è sicuro in ogni circostanza.” Grazie a queste innovazioni, il Kleber Dynaxer HP5 non solo offre prestazioni elevate, ma si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.