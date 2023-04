L’Honda Pilot si rinnova per il 2023 con un restyling completo. La quarta generazione rispetta lo spirito dei suoi predecessori, ma riceve una serie di miglioramenti.

Honda Pilot 2023: più grande e moderna

Stile

L’aspetto del Pilot è migliorato in quanto le nuove linee hanno più carattere rispetto al modello precedente. Lo stile è robusto e pronto all’avventura. È caratterizzato da una grande griglia verticale, una linea di cintura molto orizzontale e parafanghi svasati. I montanti A sono stati leggermente arretrati per conferire al modello un profilo più sportivo con un cofano più lungo.

In questo modo, il Pilot 2023 guadagna 88 mm di lunghezza. Anche il passo è aumentato e la carreggiata è stata allargata, rendendo il modello più solido che mai. Nella parte anteriore, il design della firma segue il tema degli ultimi prodotti del marchio. Nella parte posteriore, invece, è più distinto dal prodotto e ha successo.

Per il 2023 sono previsti cinque modelli: Sport, EX-L, TrailSport, Touring e Black Edition. Ognuno di essi beneficerà del motore V6 da 3,5 litri di Honda, un blocco che quest’anno beneficia di alcune piccole modifiche. La potenza aumenta di 5 cavalli, passando a 285, mentre la coppia rimane di 262 lb-ft. Un cambio automatico a 10 rapporti fa da ponte tra il motore e le ruote. La trazione integrale è ovviamente di serie.

TrailSport

I modelli pronti per il fuoristrada sono in voga in tutto il settore e Honda si unisce alla parata con il nuovo Pilot TrailSport. Con uno stile più robusto e caratteristiche esclusive per il fuoristrada, tra cui il nuovo sistema Torque Logic, questa è la versione da scegliere per chi ama guidare lontano dai sentieri battuti.

Il modello TrailSport è l’unico Pilot con una sospensione off-road rialzata di 25 mm. Questo non solo aumenta la distanza dal suolo, ma migliora anche gli angoli di avvicinamento e di partenza. La versione presenta anche barre stabilizzatrici esclusive ottimizzate per l’articolazione e il comfort in fuoristrada. Anche le valvole degli ammortizzatori e le impostazioni delle molle sono esclusive di questa versione.

Pneumatici off-road da 18 pollici e piastre antisbandamento completano gli elementi importanti di questa nuova proposta.

