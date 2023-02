Mentre crossover come la Hyundai Kona hanno sostituito compatte come la Golf e la Veloster, la Civic Si si propone come un'alternativa divertente.

Costruita pensando alla convenienza economica e agli appassionati di guida, la Honda Civic Si è una compatta sportiva a trazione anteriore che non costa molto ed è molto divertente da guidare. Venduta esclusivamente come berlina a quattro porte e solo con cambio manuale a sei marce, la Civic Si utilizza una versione da 200 CV del quattro cilindri in linea da 1,5 litri turbo della Civic normale.

I sedili in tessuto nero con cuciture rosse e gli accenti Sport Injected (Si) in tutto l’abitacolo evidenziano un abitacolo dotato di tecnologie moderne, tra cui Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Mentre crossover come la Volkswagen Taos e la Hyundai Kona hanno sostituito compatte divertenti come la Golf e la Veloster, la Civic Si si propone come un’alternativa divertente a un mondo per lo più popolato da auto banali.

Anche se non ha la stessa potenza della Golf GTI, il suo prezzo di partenza più basso e la sua dotazione di serie la rendono una tentazione che vale la pena di esplorare e che siamo felici di avere nella nostra lista delle 10 migliori auto del 2023.

Honda Civic Si 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano della Civic Si c’è un quattro cilindri turbo da 1,5 litri che eroga 200 cavalli.

La potenza viene inviata alle ruote anteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato di serie e un cambio manuale a sei rapporti; al momento non è prevista l’opzione automatica.

Il cambio manuale è ora dotato di una funzione di rev-match per i conducenti che non hanno perfezionato la tecnica del tacco e punta, ed è facile da attivare o disattivare. Rispetto alla Civic normale, la Si ha rotori dei freni più grandi ed è disponibile con un set di pneumatici estivi.

Quest’ultimo aspetto, unito alle sospensioni più rigide dell’auto, dà alla Si un vantaggio nel reparto maneggevolezza. Anche se gli ammortizzatori adattivi non sono più inclusi, le sospensioni di serie erano morbide, stabili e non davano mai l’impressione di essere rigide.

Interni, comfort e carico

Un esclusivo set di sedili sportivi con imbottitura aggiuntiva, i caratteristici loghi Si nei poggiatesta e le cuciture rosse a contrasto sono alcuni dei principali modi in cui Honda differenzia gli interni della Si dalla Civic di serie. Le cuciture rosse si estendono alle portiere, al volante e ad altre superfici per sottolineare la sportività dell’auto. Anche la rete ornamentale che si estende per tutta la lunghezza del cruscotto e che nasconde le bocchette dell’aria condizionata ha un esclusivo rivestimento rosso.

Nella Si, il guidatore si trova di fronte a un quadro strumenti con un tachimetro analogico e un contagiri digitale a sinistra. Purtroppo, a differenza del modello precedente, la Si non viene più offerta con i sedili riscaldati. Con le stesse dimensioni della Civic berlina, meno sportiva, offre un sedile posteriore altrettanto comodo e un bagagliaio in grado di contenere sei valigie a mano.

