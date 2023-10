Hyundai i20: prezzo, dimensioni, interni

La i20 ha subito un aggiornamento estetico e anche di sicurezza nel modello che si può acquistare in concessionaria da poco più di un mese, in questo articolo dedicato scopriremo le aree dove è stata modificata dai designer coreani.

LEGGI ANCHE: Prezzo da pagare per un lucidatura auto

Hyundai i20: dimensioni ed interni

Le dimensioni della i20 restano le medesime del modello che ha debuttato nel 2022 e che la rendono una perfetta piccola auto da città, ideale per sgusciare nel traffico e per trovare parcheggio con facilità. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri

: 4 metri Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : 1 metro e 45

: 1 metro e 45 Passo: 2 metri e 58

La N line è leggermente più lunga della versione senza accorgimenti sportivi ma la differenza è impercettibile ad occhio nudo.

Gli interni sono caratterizzati da sedili in tessuto e da plastiche di colorazione nera dure al tatto, lo stile del cruscotto si contraddistingue per avere tutto a portata di mano, il sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici permette la connettività ad Android auto ed Apple Car Play.

L’aggiornamento porta in dote un usb di tipo c, il sistema e call di seconda generazione basato sul 4G ed il sistema di mappe OTA (Over the air) anch’esso rinnovato.

Restando in ambito tecnologico si segnala che il tachimetro pur sembrando analogico, è in realtà digitale ed è frutto di uno schermo da 10,25 pollici che replica un quadro strumenti vecchio stile.

LEGGI ANCHE: Come togliere un cerchione all’auto

Il prezzo

La i20 restyling è arrivata sul mercato a settembre. I prezzi dovrebbero restare i medesimi del modello non-restyling e li riepiloghiamo di seguito:

Benzina

1.2 MPI 84 cv – 19.500€

1.0 Turbo GDI N Line 100 cv – 22.150€

Benzina MHEV

1.0 Turbo GDI Imt 100 cv 48V – 21.100€

1.0 Turbo GDI Imt 120 cv 48V N Line – 23.850€

GPL