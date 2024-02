Design aerodinamico, interni spaziosi, poltrone riscaldabili, accessori hi-tech, guida sportiva e al tempo stesso stabile: Hyundai Tucson è il suv che mette tutti d’accordo. La nuova Tucson è una vettura davvero sorprendente: capiente eppure non ingombrante. Potente e attenta all’ambiente. Unisce la grinta di una sportiva ad un motore ibrido. Vediamo insieme le dimensioni, gli interni e la scheda tecnica della Hyundai Tucson 2020.

Hyundai Tucson 2020: le dimensioni

La Hyundai Tucson è un suv particolare, estremamente spazioso e capiente ma dalle dimensioni decisamente contenute: misura 4,480 mm in lunghezza per 1,850 mm in larghezza per 1.645-1.650 mm in altezza. Possiede un bagagliaio di discreta capienza da 513 litri. Spazio extra arriva anche con il pannello regolabile in altezza. Inoltre, quando i sedili sono reclinati, il vano contiene fino a 1500 litri.

Interni ed infotainment

Gli interni di Hyundai Tucson sono eleganti e confortevoli, in nero lucido con elementi a contrasto in grigio. I sedili si regolano elettricamente in otto posizioni e sono ergonomici, studiati per conferire supporto lombare. Inoltre sono riscaldati e ventilati. All’interno di ogni postazione ci sono ventole di raffreddamento integrate. Per essere ancora più comodi, sulla consolle centrale c’è una station per ricariche wireless: permette di caricare smartphone e tablet senza fili. In una Hyundai Tucson sarete sempre connessi grazie alle porte aux e usb presenti anche sui sedili posteriori.

Scheda tecnica della Hyundai Tucson 2020

Dopo dimensioni e interni, è giunta l’ora di vedere la scheda tecnica della Hyundai Tucson 2020. Il design, qui, è completamente rinnovato. La plancia superiore è realizzata con un materiale soft touch, con doppia cucitura. I fari posteriori sono a led e ci sono luci di cortesia sugli specchietti che rendono le curve più sicure. L’alettone posteriore, ancora più aerodinamico e con un sottoscocca più performante, cattura la luce della frenata. Sempre in ottica sicurezza troviamo un rinnovato paraurti frontale.

La Hyundai Tucson è disponibile in versione ibrida grazie al sistema Mild Hybrid 48 valvole, con energia elettrica in aggiunta al motore termico durante accelerate e frenate. Il sistema elettrico è disponibile in abbinamento al motore diesel da 1.6 e da 2.0 litri, sia al cambio manuale sia al cambio automatico a otto rapporti. Meno consumi, meno stress recita la pubblicità di lancio: e in effetti è proprio così, il modello eco permette di risparmiare in termini di impatto ambientale mantenendo intatte tutte le specifiche di guida degli altri modelli. In pratica viene aggiunta energia elettrica al motore termico durante le varie fasi di guida. In fase di partenza il Mild Hybrid la batteria a 48V agevola l’avvio dell’auto, così come in accelerazione quando l’ibrido assiste il motore termico sviluppando fino a 12 kw di potenza.

Prezzo della Hyundai Tucson 2020

Interessante il prezzo di Hyundai Tucson che, da listino, parte dai 31.250 euro, pagabili anche a rate. La versione ibrida, invece, è più costosa: si parte dai 40.500 euro, anche in questo caso rateizzabili. Compresi nel prezzo ci sono i cerchi in lega 18 pollici, il sistema di navigazione con display 8 pollici e connettività Apple CarPlay o Android Auto, la retrocamera Cruise control, i sensori di parcheggio posteriori, la guida assistita Hyndai Smart Sens,il sistema di mantenimento della corsia e il sistema di riconoscimento dei limiti.

