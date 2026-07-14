Il boom delle auto elettriche in UE: tra realtà e strumentalizzazione politica

Il 21% di vendite di auto elettriche nell'UE è celebrato come un successo, ma la realtà è più complessa. Scopriamo perché.

Il mercato delle auto elettriche nell’Unione Europea ha raggiunto il 21% di quota di vendite, un dato che ha scatenato un dibattito acceso tra politici e analisti. Mentre alcuni celebrano questo risultato come un trionfo delle politiche industriali europee, altri sollevano dubbi sulla reale portata di questo successo. In questo articolo, esaminiamo le dichiarazioni dei principali esponenti politici e analizziamo i fattori che stanno davvero dietro a questa crescita.

Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha espresso il suo entusiasmo su LinkedIn, sottolineando che tra gennaio e le vendite di auto elettriche hanno raggiunto un massimo storico, rappresentando il 21% del totale delle vendite nell’UE. Questo dato, secondo Hoekstra, è il risultato di anni di normative stringenti e incentivi massicci, che hanno creato un solido caso economico per l’elettrificazione del settore automobilistico.

L’impatto delle auto elettriche cinesi sul mercato europeo

Tuttavia, la realtà è più complessa di quanto sembri. L’invasione dei marchi cinesi nel mercato europeo, come BYD, MG e Geely, sta ridefinendo la percezione di convenienza, tecnologia e accessibilità dei veicoli elettrici. Questo fenomeno solleva una domanda cruciale: il boom del 21% è davvero un successo della capacità industriale europea o, paradossalmente, un trionfo strategico di Pechino?

Molti veicoli che circolano sulle strade europee con marchi storici occidentali sono, in realtà, concepiti, sviluppati o costruiti con batterie, componenti e software di origine cinese. Questo rende difficile definire con precisione cosa sia un’auto elettrica Made in UE. La questione si complica ulteriormente con le joint-venture, le proprietà di marchi europei passati in mani asiatiche e le catene di fornitura che rendono sfumati i confini tra prodotto in Europa e prodotto in Cina.

I dazi UE e la produzione locale delle auto elettriche cinesi

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dai dazi UE sulle auto elettriche Made in China. Se le BEV europee fossero davvero forti, non ci sarebbe bisogno di alzare barriere anti-Pechino. Tuttavia, la Cina sta aggirando facilmente questi ostacoli producendo direttamente in Europa, come dimostrano gli impianti di BYD in Ungheria e Chery in Spagna. I dazi doganali, quindi, si sono rivelati un’arma a doppio taglio, accelerando la necessità per i colossi cinesi di stabilire impianti produttivi direttamente sul suolo europeo.

Inoltre, non possiamo dimenticare il ruolo di Tesla, con la sua fabbrica in Germania. Nonostante sia un’azienda statunitense, Tesla continua a vincere sia in Europa sia nel mondo, contribuendo significativamente alla quota di mercato delle auto elettriche.

La necessità di una maggiore cautela nelle celebrazioni

Alla luce di questi fattori, il 21% di quota di mercato delle auto elettriche nell’UE andrebbe sbandierato con maggiore cautela. Le dichiarazioni politiche, seppur entusiastiche, devono essere bilanciate con un’analisi più approfondita della realtà industriale e delle dinamiche di mercato. Solo così si potrà avere un quadro completo e realistico del futuro delle auto elettriche in Europa.