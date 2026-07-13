Fiat cresce in Italia, Nio fatica in Europa: l’analisi del primo semestre 2026

Il mercato automobilistico del 2026 sta mostrando dinamiche contrastanti per due marchi importanti: Fiat e Nio. Mentre il primo festeggia risultati record in Italia, il secondo incontra difficoltà significative in Europa. Questo articolo esplora le ragioni dietro queste performance divergenti e cosa significano per il futuro dei due brand.

Fiat: un semestre record in Italia

Fiat ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati straordinari in Italia. Secondo i dati UNRAE, il marchio ha immatricolato 106 mila unità registrando una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2026. Questo successo ha portato Fiat a conquistare una quota di mercato dell’11,39% in aumento di quasi due punti rispetto all’anno precedente.

Il mercato italiano nel suo complesso ha registrato una crescita del 9,6% ma Fiat ha superato questa media grazie a una gamma di modelli sempre più ricca e competitiva. La Panda rimane il best seller, con 62 mila unità vendute, seguita dalla Grande Panda con 23 mila unità e la 500 con oltre 9 mila unità.

Fiat sta anche preparando il lancio di nuovi modelli come il Grizzly e il Grizzly Fastback che mirano a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel segmento C, sostituendo la gamma Tipo.

Nio: le difficoltà in Europa

Mentre Fiat festeggia in Italia, Nio sta affrontando sfide significative in Europa. Il produttore cinese di veicoli elettrici ha immatricolato solo 45 veicoli in otto mercati europei nel febbraio 2026 e 15 veicoli in Germania nel primo semestre dell’anno. Questi numeri deludenti sono il risultato di una combinazione di fattori, tra cui costi elevati delle infrastrutture per la sostituzione delle batterie, modelli obsoleti e una concorrenza agguerrita.

Nio aveva inizialmente puntato sul segmento premium con modelli come l’ET5 e l’EL6 ma il suo modello di abbonamento Battery-as-a-Service (BaaS) si è rivelato costoso e difficile da espandere. Inoltre, i pesanti dazi all’importazione sui veicoli elettrici cinesi hanno reso i modelli di Nio meno competitivi rispetto a concorrenti come la Tesla Model 3 e la Volkswagen ID.3.

Nonostante queste difficoltà, Nio rimane determinata a mantenere una presenza in Europa, anche se con un’infrastruttura più ridotta e un’impronta minore. Le sue ambizioni iniziali di vendite di veicoli elettrici premium ad alto volume e di una fitta rete di stazioni di sostituzione delle batterie sembrano ormai lontane.

L’elettrificazione del mercato italiano

Un altro trend significativo nel mercato automobilistico italiano è l’elettrificazione. Nel primo semestre del 2026, le auto elettriche e ibride plug-in hanno superato le diesel in termini di immatricolazioni. Le elettriche hanno registrato una crescita del 77,5% con 79.613 unità immatricolate, mentre le ibride plug-in hanno visto un aumento dell’85% con 85.215 unità. Le diesel, invece, hanno registrato un calo del 25,6% con 64.213 unità.

Questo trend è in linea con quello europeo, dove le elettriche e le ibride plug-in stanno guadagnando sempre più quota di mercato. In Europa, le elettriche hanno registrato una crescita del 31,2% nei primi cinque mesi del 2026, mentre le ibride plug-in sono aumentate del 25%.

Il futuro del mercato automobilistico sembra sempre più orientato verso l’elettrificazione, con Fiat che sta cercando di adattarsi a questa tendenza e Nio che deve affrontare sfide significative per mantenere la sua posizione in Europa.