Webinar del 16 luglio: come le PA possono gestire le comunità energetiche rinnovabili

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano una soluzione promettente per la transizione energetica, ma la loro implementazione non è priva di sfide. La Corte dei conti europea ha recentemente evidenziato i progressi attesi per il 2026, insieme a vari ostacoli operativi. Anche la Regione Emilia-Romagna ha rilevato un divario tra i numerosi progetti avviati e quelli effettivamente attivi. Di fronte a queste criticità, la Regione Piemonte ha deciso di offrire strumenti concreti agli enti locali coinvolti in queste iniziative.

Il 16 luglio, dalle 14.30 alle 16.30, si terrà un webinar dedicato a esplorare il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nelle comunità energetiche rinnovabili. L’evento mira a fornire strumenti pratici per cogliere le opportunità offerte da queste aggregazioni e affrontarne gli aspetti operativi, normativi e organizzativi.

Il programma del webinar

Il webinar del 16 luglio è strutturato per offrire una panoramica completa sulle comunità energetiche rinnovabili e il loro impatto sulle Pubbliche Amministrazioni. L’evento si aprirà con i saluti dell’Assessore Matteo Marnati seguito da una sessione dedicata alla Legge Regionale n. 22/2026 presentata da Elisa Guiot della Regione Piemonte.

Esperienze e strumenti pratici

Il programma prosegue con l’intervento di Stefano Dotta di Environment Park che illustrerà il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni nelle comunità energetiche rinnovabili in Piemonte. L’Avv. Alessandro Licci Marini spiegherà come una PA può far parte di una comunità energetica rinnovabile, mentre Alessandro Sicchiero del Comune di Chieri condividerà esempi concreti dal territorio.

L’importanza del confronto

Il webinar rappresenta un’importantissima occasione di confronto per le Pubbliche Amministrazioni, offrendo l’opportunità di approfondire lo stato dell’arte, conoscere esperienze già avviate e comprendere le possibilità di adesione alle comunità energetiche rinnovabili. Inoltre, l’incontro servirà come momento di ascolto e raccolta delle esigenze del territorio, con i contributi dei partecipanti che saranno utilizzati dalla Regione Piemonte per progettare i prossimi appuntamenti formativi dedicati al tema.

Per iscriversi al webinar, è possibile cliccare qui.