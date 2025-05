Un camper su misura per gli amici a quattro zampe

Quando si parla di viaggi in camper, molti proprietari di cani si trovano di fronte a una sfida: come garantire il massimo comfort e sicurezza per il proprio animale domestico? Flowcamper ha trovato la risposta con il suo innovativo modello Fellschnute, un campervan progettato specificamente per soddisfare le esigenze di cani e dei loro umani. Non si tratta di un semplice veicolo con un adesivo che accoglie gli animali, ma di un allestimento pensato per garantire una convivenza armoniosa durante i viaggi.

La base ideale: Renault Trafic

Il Fellschnute è ora disponibile anche sulla piattaforma del Renault Trafic, un veicolo che, pur non avendo il fascino iconico del Volkswagen T6.1, offre una base solida e versatile. Con una lunghezza di circa 5,48 metri e un’altezza inferiore ai 2 metri, questo camper combina comfort e maneggevolezza. Una delle caratteristiche più apprezzate dai proprietari di cani è la presenza di una seconda porta scorrevole, che facilita l’accesso per gli animali e migliora la ventilazione interna, rendendo il viaggio più piacevole anche nelle giornate calde.

Interni pensati per il benessere del tuo cane

All’interno del Fellschnute, gli spazi sono progettati per garantire il massimo comfort sia per gli umani che per i cani. Dietro al sedile del conducente, troviamo un vano sicuro e accogliente per il quattrozampe, che può essere utilizzato come cuccia integrata. Il pavimento in linoleum non solo è esteticamente gradevole, ma è anche facile da pulire, permettendo di rimuovere rapidamente sabbia e fango dopo una giornata di avventure all’aria aperta. Gli arredi sono realizzati in legno robusto e senza spigoli pericolosi, garantendo un ambiente sicuro per il tuo animale.

Un camper completo per tutta la famiglia

Il Fellschnute non è solo un camper per cani, ma un veicolo completo per le vacanze. Con un tetto sollevabile che consente di stare in piedi all’interno e una panca posteriore che si trasforma in un letto, questo camper può ospitare fino a quattro persone. La cucina compatta è dotata di fornello, lavello e frigorifero, mentre lo spazio di stivaggio è ben organizzato per soddisfare tutte le esigenze di viaggio. Per chi ama il campeggio anche in inverno, è disponibile un’opzione di riscaldamento autonomo, rendendo il Fellschnute un compagno ideale per ogni avventura.

Accessori utili per i viaggi con il cane

Un’altra caratteristica interessante del Fellschnute è la doccia esterna, perfetta per pulire rapidamente le zampe del tuo cane dopo una passeggiata nel fango o per un lavaggio completo prima di rientrare nel camper. Questa attenzione ai dettagli rende il Fellschnute una scelta eccellente per i proprietari di cani che desiderano viaggiare in modo pratico e confortevole. Anche se Flowcamper ha trovato una nicchia interessante nel mercato, ci sono altre opzioni disponibili, come il Lucky Dog Camper, progettato anch’esso per chi viaggia con animali. Per chi cerca avventure più estreme, i pick-up come il Mitsubishi L200 o l’Isuzu D-Max offrono soluzioni alternative, sebbene con un approccio più spartano.