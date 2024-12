Un evento di prestigio sul lago di Como

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si prepara a tornare sulle splendide rive del lago di Como dal 23 al . Questo evento annuale, organizzato dal BMW Group Classic, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobili storiche e di lusso. Quest’anno, l’evento avrà un significato particolare, poiché si celebreranno i 30 anni della berlina Serie 3 e i 100 anni della Rolls-Royce Phantom, due pietre miliari nella storia dell’automobile.

Programma e novità dell’edizione 2025

Il programma dettagliato dell’evento non è ancora stato rivelato, ma è probabile che, come da tradizione, il Concorso inizi il giovedì con una parata di auto storiche che partirà dal centro di Milano. Le giornate di venerdì, sabato e domenica saranno dedicate a sfilate, esposizioni e alla tanto attesa assegnazione dei premi, tra cui il prestigioso Best of Show, la Coppa d’Oro e il Trofeo del Presidente.

Una delle novità più attese di quest’anno è l’asta organizzata dalla Casa d’Aste Broad Arrow Auctions, che si svolgerà il sabato e presenterà fino a 70 auto da collezione. Questo rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di acquistare veicoli rari e storici.

Un weekend di celebrazioni e passione per le auto

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este non è solo un evento per esperti collezionisti, ma anche un’occasione per tutti gli appassionati di automobili. Durante il weekend, si svolgerà anche l’evento Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht, che riunirà circa 200 auto di vari marchi, con un focus particolare su BMW. Questo evento si terrà nel parco di Villa Erba, un luogo incantevole che ospiterà anche il giorno aperto al pubblico, previsto per domenica 25 maggio.

Le auto partecipanti saranno suddivise in quattro categorie e rappresenteranno una selezione di veicoli provenienti da diverse epoche, rendendo l’evento un vero e proprio viaggio nella storia dell’automobile.

Informazioni pratiche per i visitatori

Per chi desidera partecipare, i biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale dell’evento e su Ticketone. È consigliabile prenotare in anticipo, poiché l’evento attira visitatori da tutto il mondo. La location di Villa Erba, situata a Cernobbio, è facilmente raggiungibile, ma si consiglia di partire con largo anticipo, soprattutto nei weekend, a causa del traffico intenso.

L’indirizzo esatto da inserire nel navigatore è: Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4, 22012 Cernobbio. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica immerso nella bellezza delle auto storiche e nel fascino del lago di Como.