Il grande giorno si avvicina

Il mondo della Formula 1 è in fermento per l’atteso debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari, previsto per il 22 febbraio sulla storica pista di Fiorano. Questo evento segna un momento cruciale non solo per il pilota britannico, ma anche per il team di Maranello, che punta a tornare ai vertici della competizione. La scelta di Fiorano come location non è casuale; si tratta della casa del Cavallino Rampante, un luogo simbolico dove la storia della Ferrari si intreccia con le ambizioni future.

Un debutto ricco di aspettative

Hamilton, sette volte campione del mondo, guiderà la F1-75, la monoposto del 2022, in una sessione di test che precederà il suo debutto ufficiale. Questo primo contatto con la Ferrari avverrà dopo una giornata di prove al simulatore, un passaggio fondamentale per adattarsi alla nuova vettura e alle sue caratteristiche. La tensione è palpabile, non solo tra i tifosi, ma anche all’interno del team, che spera di vedere Hamilton e Charles Leclerc formare una coppia vincente.

Presentazione della nuova monoposto

Il 19 febbraio, la Ferrari svelerà ufficialmente la sua nuova monoposto, conosciuta come SF-25, durante un evento a Maranello. Questo momento sarà seguito da una serie di giri di prova, simili a quelli dello scorso anno, per testare le prestazioni della vettura in vista della stagione. Il 18 febbraio, invece, si svolgerà un grande evento a Londra, dove verranno presentate le livree di tutte le squadre, in occasione del 75° anniversario della Formula 1. Sarà un’opportunità unica per i fan di vedere le nuove grafiche e di prepararsi all’inizio della stagione.

Verso il campionato 2025

Il campionato di Formula 1 2025 prenderà il via con i test in Bahrain, programmati per il 26-28 febbraio, seguiti dal primo weekend di gara a Melbourne dal 14 al 16 marzo. La Ferrari, dopo anni di attesa, punta a riportare a casa i titoli che mancano da troppo tempo. Con Hamilton al volante, le aspettative sono alte e i tifosi sognano un ritorno alla vittoria. La stagione si preannuncia emozionante, con la Ferrari pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.