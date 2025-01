Le prove in pista delle scuderie di Formula 1 in vista della nuova stagione

Il debutto di Lewis Hamilton con Ferrari

Il recente debutto di Lewis Hamilton al volante della Ferrari a Fiorano ha catturato l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo. Questo evento ha segnato un momento storico per il sette volte campione del mondo, che ha avuto l’opportunità di testare la monoposto rossa, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi e gli esperti del settore. La presenza di inviati da tutta Europa ha reso evidente l’importanza di questo evento, con numerosi giornalisti pronti a riportare ogni dettaglio di questa giornata memorabile.

Le altre scuderie in pista

Nonostante il clamore attorno alla Ferrari, altre scuderie stanno preparando la nuova stagione con prove in pista. Tra queste, la Racing Bulls ha organizzato una tre giorni di test a Imola, iniziata il 21 gennaio e che si concluderà oggi. I piloti Yuki Tsunoda e Isack Hadjar sono stati scelti per questa sessione, dimostrando l’impegno del team nel prepararsi per le sfide future. Questi test sono fondamentali per affinare le prestazioni delle vetture e per garantire che i piloti siano pronti per la competizione.

Collaborazione tra scuderie

In un’ulteriore dimostrazione di collaborazione, la Sauber si è unita alla Racing Bulls per testare le proprie vetture a Imola. Da mercoledì 22 gennaio, i piloti Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg hanno avuto l’opportunità di scendere in pista con monoposto di almeno due anni fa, come previsto dalle normative della FIA. Questa strategia permette alle scuderie di ottimizzare le prestazioni delle vetture e di prepararsi al meglio per la nuova stagione, che si preannuncia ricca di sfide e sorprese.

Prossimi eventi in pista

La Racing Bulls ha già pianificato di tornare sul tracciato di Imola, con un filming day previsto per il 17 febbraio, dove testeranno la monoposto 2025. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il team di raccogliere dati e feedback sulle prestazioni della nuova vettura, in vista dell’inizio della stagione. La preparazione in pista è cruciale per ogni scuderia, poiché ogni dettaglio può fare la differenza nelle gare.