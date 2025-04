Horse Powertrain presenta un sistema innovativo per trasformare le auto elettriche in ibride

Il contesto della mobilità elettrica

Negli ultimi anni, la mobilità elettrica ha guadagnato una crescente attenzione, con molte case automobilistiche che investono in tecnologie sostenibili. Tuttavia, la transizione verso veicoli completamente elettrici non è stata uniforme, e alcuni produttori si trovano a dover rivedere le loro strategie. In questo scenario, il retrofit delle auto elettriche emerge come una soluzione pratica e innovativa, permettendo ai costruttori di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato.

Il progetto di Horse Powertrain

Horse Powertrain, una joint venture tra Renault, Geely e Aramco, ha recentemente presentato un kit chiamato Hybrid Future Concept, progettato per convertire veicoli elettrici in modelli ibridi. Questo sistema, che è stato svelato durante l’Auto Shanghai 2025, offre un’opzione chiavi in mano per le case automobilistiche, consentendo loro di aggiornare le piattaforme esistenti con modifiche minime. Il kit è compatibile con vari tipi di carburante, inclusi benzina, etanolo E85 e metanolo M100, rendendolo versatile e adatto a diverse esigenze di mercato.

Vantaggi del retrofit industriale

Uno dei principali vantaggi del sistema proposto da Horse Powertrain è la sua capacità di ridurre i costi e il tempo necessari per sviluppare nuove piattaforme e linee di assemblaggio. Con la crescente domanda di veicoli ibridi, questo kit rappresenta una soluzione conveniente per i costruttori che desiderano diversificare la loro offerta senza stravolgere i processi produttivi già esistenti. Secondo Matias Giannini, CEO di Horse Powertrain, la proposta consente alle case automobilistiche di perseguire un percorso verso la mobilità sostenibile senza dover abbandonare gli investimenti già effettuati.

Prospettive future

Le prime auto equipaggiate con questa tecnologia potrebbero debuttare nel 2028, suscitando grande curiosità nel settore. Con l’interesse crescente per soluzioni che integrano combustibili fossili e tecnologie elettriche, il coinvolgimento di Aramco nella joint venture suggerisce una direzione strategica che potrebbe influenzare il futuro della mobilità. La possibilità di un retrofit su scala industriale potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui le case automobilistiche affrontano la transizione energetica, offrendo un’alternativa valida ai veicoli completamente elettrici.