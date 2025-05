Un incremento nelle immatricolazioni di auto nuove

Il mercato automobilistico italiano ha mostrato segnali di ripresa nel mese di aprile 2025, con un totale di 139.084 nuove immatricolazioni, registrando un incremento del 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato positivo contribuisce a contenere il calo del primo quadrimestre, durante il quale sono state registrate 583.038 immatricolazioni, solo lo 0,6% in meno rispetto alle 586.735 dello stesso periodo del 2024. Tuttavia, il confronto con i dati pre-pandemia evidenzia un ritardo significativo, con un calo del 18,2% rispetto al 2019.

Le tendenze delle alimentazioni nel mercato auto

Ad aprile, la classifica delle auto più vendute ha confermato il predominio delle auto ibride, che continuano a guadagnare terreno nel mercato. Le auto a benzina più vendute rimangono le utilitarie compatte, mentre il diesel ha quasi completamente abbandonato la top 20. Questo cambiamento è emblematico della crescente preferenza dei consumatori per veicoli più sostenibili. Brand come MG e BYD stanno emergendo nel panorama automobilistico, segnalando l’ingresso di nuovi attori cinesi nel mercato elettrificato.

Le auto più vendute e le nuove preferenze

Tra i modelli più venduti, la Fiat Panda si è confermata al primo posto con 8.837 immatricolazioni, seguita dalla Jeep Avenger, che ha beneficiato della sua posizione nel segmento elettrificato. Per quanto riguarda le ibride, la Toyota Yaris Cross e la Toyota Yaris si sono dimostrate tra le scelte preferite dai consumatori. Sul fronte delle auto elettriche, la Citroen e-C3 ha superato la ben nota Tesla Model Y, evidenziando un cambiamento nelle preferenze degli automobilisti. Le auto ibride plug-in hanno mostrato un’accelerazione, raggiungendo il 5,7% di quota nel mese, segnalando un interesse crescente verso queste soluzioni.

Analisi delle quote di mercato

Nel mese di aprile, le auto ibride hanno raggiunto una quota complessiva del 44,3%, in crescita di 4,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Anche nel cumulato del primo quadrimestre, la tendenza è rimasta stabile, con una quota del 44,9%. Le auto a benzina hanno chiuso aprile con una quota del 27,3%, in calo di 3,6 punti rispetto all’anno precedente, mentre il diesel ha toccato il 9,9% nel mese, confermando un trend discendente. Le auto alimentate a GPL e a metano hanno anch’esse visto una diminuzione delle loro quote, con il metano praticamente scomparso dal mercato.