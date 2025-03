Scopriamo insieme le novità di The Not Very Grand Tour, senza Clarkson.

Un nuovo capitolo per May e Hammond

Dopo oltre vent’anni di avventure automobilistiche, i fan di Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond sono stati sorpresi dalla notizia della conclusione di The Grand Tour. Tuttavia, la nostalgia non durerà a lungo, poiché May e Hammond stanno per tornare su Amazon Prime con un nuovo programma intitolato The Not Very Grand Tour. Questo show rappresenta un’evoluzione del format precedente, ma con una differenza fondamentale: Clarkson non sarà presente come conduttore, apparendo solo in filmati d’archivio. Questa scelta ha suscitato molte domande tra i fan, che si chiedono come sarà il nuovo show senza la presenza carismatica di Clarkson.

Un omaggio al motore a combustione

Secondo la British Board of Film Classification (BBFC), The Not Very Grand Tour sarà un tributo al motore a combustione. Il programma presenterà una selezione di filmati d’archivio delle avventure passate di May, Hammond e Clarkson, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere i momenti più iconici delle loro carriere. La direzione sarà affidata a Phil Churchward, un regista con una lunga esperienza nel settore, avendo già lavorato a numerosi episodi di Top Gear e The Grand Tour. Questa continuità stilistica potrebbe rassicurare i fan, che si aspettano un prodotto di alta qualità.

Un cambiamento significativo nel format

La mancanza di Clarkson come conduttore segna un cambiamento significativo rispetto al passato. May e Hammond, ora al timone del programma, dovranno affrontare la sfida di mantenere l’interesse del pubblico senza il loro storico compagno. Secondo James May, ci sono stati tentativi di esplorare un nuovo formato e un nuovo approccio, ma The Not Very Grand Tour sembra più una retrospettiva che un’evoluzione. I fan potrebbero percepire questo nuovo show come una sorta di ‘best of’, il che solleva interrogativi sulla sua capacità di attrarre nuovi spettatori e mantenere l’interesse di quelli di lunga data.

Il primo episodio, intitolato The Glory and the Power, promette di essere un viaggio nostalgico attraverso le avventure automobilistiche del trio. Anche se al momento non ci sono conferme sulla distribuzione internazionale, la popolarità del format suggerisce che potrebbe essere reso disponibile in altri Paesi. La domanda rimane: riuscirà The Not Very Grand Tour a catturare l’essenza di ciò che ha reso The Grand Tour così amato dai fan? Solo il tempo potrà dirlo.