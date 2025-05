Un viaggio senza precedenti per il presidente Macron

È un evento che segna una svolta nella storia automobilistica francese: il presidente Emmanuel Macron ha viaggiato su un’auto non francese, la DS N°8, assemblata in Italia. Questo modello unico è stato presentato durante le commemorazioni dell’armistizio della Seconda Guerra Mondiale, un momento simbolico che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. La DS N°8, un’auto elettrica, rappresenta non solo un cambiamento nella tradizione, ma anche un passo verso un futuro più sostenibile per le cerimonie ufficiali.

Caratteristiche uniche della DS N°8

La DS N°8 Présidentielle è stata progettata con un allestimento esclusivo, caratterizzato da una colorazione esterna in Blu Zaffiro e dettagli in tricolore francese. Gli interni sono stati curati da artigiani francesi, con decorazioni in paglia di segale e pannelli di raso provenienti da prestigiose seterie. Ogni elemento è stato scelto per riflettere l’eleganza e la tradizione francese, pur essendo assemblato in Italia. Questo mix di culture e competenze rappresenta un esempio di come l’industria automobilistica possa unire diverse nazioni.

Il ruolo dell’industria italiana nella DS N°8

La DS N°8 è stata assemblata nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Italia, un centro nevralgico per la produzione di modelli di alta gamma. Questo stabilimento non solo contribuisce alla creazione di veicoli di lusso, ma è anche un simbolo della collaborazione tra Francia e Italia nel settore automobilistico. La scelta di utilizzare componenti italiani, come i rivestimenti in Alcantara, evidenzia l’importanza del Made in Italy in questo progetto. La DS N°8 non è solo un’auto, ma un esempio di come le sinergie tra paesi possano portare a risultati straordinari.