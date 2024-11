Un’icona automobilistica pronta a rinascere

La Toyota Celica ha rappresentato un sogno per molti automobilisti, affermandosi come una delle coupé più amate e desiderate. La sua ultima apparizione risale al 2005, ma ora, a distanza di quasi vent’anni, ci sono segnali concreti che indicano un possibile ritorno sul mercato. Recentemente, Hiroki Nakajima, vicepresidente di Toyota, ha confermato che la Celica è in fase di sviluppo, suscitando entusiasmo tra i fan del marchio giapponese.

Le dichiarazioni di Toyota

Durante il Rally del Giappone, Nakajima ha rivelato che all’interno dell’azienda ci sono molte persone che attendono con ansia il ritorno della Celica. Le sue parole hanno alimentato le speranze di un pubblico affezionato, che ha sempre considerato la Celica un simbolo di sportività e innovazione. La Toyota, infatti, ha una lunga storia di successi nel settore delle auto sportive e il ritorno della Celica potrebbe rappresentare un nuovo capitolo in questa tradizione.

Progetti futuri e nuove piattaforme

Oltre alla Celica, ci sono voci che suggeriscono un possibile ritorno anche della MR2, un’altra icona della casa giapponese. Recentemente, Toyota ha pubblicato una serie animata intitolata “Grip”, in cui vengono menzionati diversi modelli attesi, tra cui la Celica e la MR2. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un ampliamento della gamma Gazoo Racing, il sottomarchio dedicato ai modelli sportivi. Akio Toyoda, presidente di Toyota, ha sempre espresso la sua passione per queste vetture, il che rende plausibile l’idea di un rilancio di modelli storici.

Un futuro elettrico?

Una delle domande più frequenti riguarda il futuro della Celica: sarà un’auto elettrica? Attualmente, Toyota sta valutando l’uso di una nuova piattaforma per veicoli elettrici, caratterizzata da un’altezza del sedile ribassata. Questa piattaforma è stata già presentata con il concept FT-Se, che potrebbe anticipare la futura MR2. Tuttavia, la Celica potrebbe anche essere riprogettata per soddisfare le nuove normative di sicurezza e sulle emissioni, utilizzando motori più moderni come il tre cilindri turbo della GR Yaris. Le aspettative sono alte e i fan attendono con trepidazione ulteriori dettagli sul progetto.