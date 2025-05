Un design rinnovato per la Citroën Ami

La Citroën Ami, il famoso quadriciclo elettrico francese, si prepara a conquistare il mercato con un restyling che la rende ancora più accattivante e funzionale. Presentata in anteprima al Salone di Parigi 2024, la nuova Ami si distingue per il suo look rivisitato, caratterizzato da un nuovo colore chiamato Night Sepia e da dettagli stilistici che le conferiscono un’aria più matura e sofisticata. Questo restyling non è solo estetico, ma rappresenta un passo avanti nella personalizzazione e nell’appeal del veicolo, rendendolo ideale per un pubblico giovane e dinamico.

La Citroën Ami Buggy: un’alternativa audace

Accanto alla versione standard, la Citroën Ami si arricchisce della nuova Ami Buggy, un modello che si ispira a un prototipo audace e innovativo. Questa versione si distingue per l’assenza di portiere, sostituite da strutture tubolari in metallo nero, che conferiscono un aspetto sportivo e avventuroso. Per affrontare le intemperie, la Buggy è dotata di coperture removibili con cerniera e di un tetto sostituibile con una capote, rendendola perfetta per le avventure all’aria aperta. I dettagli come il nuovo spoiler nero e i cerchi da 14” con coppe nere e dettagli dorati completano un look che non passa inosservato.

Caratteristiche tecniche e opzioni di personalizzazione

Dal punto di vista tecnico, la nuova Citroën Ami mantiene il motore elettrico con un’autonomia di 75 km, una ricarica completa in sole 4 ore da una normale presa domestica e una velocità massima limitata a 45 km/h. Con una lunghezza di 2,41 m e un raggio di sterzata di 7,2 m, questo veicolo è progettato per la mobilità urbana, rendendolo accessibile anche a chi non possiede la patente in alcuni Paesi, dove è sufficiente avere 14 anni. Inoltre, la nuova Ami offre tre nuovi pack colore: Spicy (rosso), Icy (bianco) e Minty (verde), permettendo una personalizzazione totale sia all’interno che all’esterno del veicolo. I kit, ordinabili online, includono elementi estetici e accessori per il comfort, come portaoggetti colorati e tappetini.