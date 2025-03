Un evento ricco di storia e sfide

Il Safari Rally Kenya, parte integrante del FIA World Rally Championship (WRC), è un evento che affonda le radici nella tradizione automobilistica africana. Dopo un’assenza di 19 anni, il rally è tornato nel 2021, e da allora ha mantenuto la sua collocazione a marzo, attirando l’attenzione di appassionati e piloti di tutto il mondo. La tappa di quest’anno, che si svolgerà dal 19 al 23 marzo, promette di essere un’esperienza unica, con percorsi che si snodano attraverso la savana keniota, caratterizzati da condizioni meteorologiche imprevedibili e terreni difficili.

Le insidie del percorso

Il Safari Rally Kenya è noto per le sue sfide estreme. Le strade di argilla e sabbia possono rapidamente trasformarsi in trappole fangose a causa delle piogge improvvise, mentre le rocce affioranti mettono a dura prova le vetture e le abilità dei piloti. La strategia di gara diventa quindi fondamentale: i concorrenti devono bilanciare l’aggressività con la gestione della vettura, per affrontare al meglio le insidie del percorso. La cittadina di Naivasha, a 90 km da Nairobi, ospita il quartier generale dell’evento, dove i team si preparano ad affrontare le sfide del rally.

I protagonisti del WRC 2024

Quest’anno, il team Hyundai Shell Mobis schiera il campione in carica Thierry Neuville, che cerca di sfatare il tabù del Safari Rally Kenya, dove ha avuto risultati altalenanti in passato. Al suo fianco, Ott Tänak e Adrien Fourmaux, pronti a dare il massimo. Dall’altra parte, Toyota Gazoo Racing presenta una formazione competitiva con Elfyn Evans, attuale leader del mondiale, e Kalle Rovanperä, vincitore delle edizioni precedenti. La competizione si preannuncia agguerrita, con ogni pilota determinato a conquistare punti preziosi per il campionato.

Novità e aspettative per il 2024

Una delle novità di quest’anno è l’introduzione di Hankook come fornitore ufficiale di pneumatici per il WRC. Le vetture Rally1 utilizzeranno i modelli Dynapro R213 WRC3 e WRC7, con un limite di 28 pneumatici per l’intero evento. Questa innovazione aggiunge un ulteriore livello di sfida, poiché i piloti dovranno adattarsi a nuove caratteristiche di aderenza e prestazioni. Con un percorso impegnativo e un contesto naturale unico, il Safari Rally Kenya 2024 si preannuncia come una delle prove più spettacolari e selettive della stagione, in grado di mettere alla prova le capacità di ogni concorrente.