Scopri come e quando utilizzare il modulo CAI per facilitare il risarcimento

Cos’è la constatazione amichevole di incidente?

La constatazione amichevole di incidente, comunemente nota come modulo CAI, è un documento fondamentale per gli automobilisti coinvolti in un sinistro stradale. Questo modulo, fornito dalle compagnie assicurative al momento della stipula della polizza RCA, permette di registrare in modo consensuale le circostanze di un incidente. È particolarmente utile in caso di incidenti di lieve entità, dove non ci sono lesioni gravi o danni significativi. Compilato dalle parti coinvolte, il modulo include informazioni cruciali come data, ora, luogo dell’incidente e dettagli dei veicoli coinvolti.

Quando e come compilare il modulo CAI

È consigliabile compilare il modulo di constatazione amichevole immediatamente dopo l’incidente. Tuttavia, se ciò non è possibile, è accettabile farlo entro tre giorni lavorativi dalla data del sinistro. Questo termine non include i fine settimana e i giorni festivi. La tempestività nella compilazione e consegna del modulo alla propria assicurazione può accelerare notevolmente il processo di risarcimento. In caso di disaccordo tra le parti, è comunque utile compilare il modulo singolarmente, fornendo la propria versione dei fatti e allegando eventuali prove fotografiche.

Le conseguenze della mancata constatazione amichevole

La mancata compilazione del modulo CAI non preclude automaticamente il diritto al risarcimento. Tuttavia, è fondamentale che l’assicurato avvisi la propria compagnia assicurativa il prima possibile. Se il termine di tre giorni per la denuncia del sinistro non viene rispettato, l’assicuratore deve dimostrare di aver subito un danno a causa di tale ritardo per negare il risarcimento. Inoltre, è importante ricordare che il diritto al risarcimento per danni da circolazione stradale si prescrive in due anni, mentre in caso di reato, come lesioni colpose, il termine è di cinque anni.