Scopri come ottenere fino a 4.000 euro di sconto per l'acquisto di quadricicli elettrici e ibridi.

Riapertura della piattaforma Ecobonus

Martedì scorso, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto la piattaforma dell’Ecobonus, permettendo così la prenotazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli di categoria L. Questa categoria comprende non solo motocicli e ciclomotori, ma anche quadricicli, noti come microcar, che hanno visto un notevole incremento nelle vendite negli ultimi anni. Gli incentivi per il 2025 offrono sconti fino a un massimo di 4.000 euro, rendendo l’acquisto di questi veicoli più accessibile.

Fondo disponibile per il 2025

Nonostante la cancellazione delle risorse del Fondo automotive, i veicoli della categoria L possono ancora beneficiare di un vecchio stanziamento di 150 milioni di euro della Legge di Bilancio 2021. Questo significa che per il 2025 ci sono 30 milioni di euro disponibili per l’acquisto di moto, scooter e quadricicli, a condizione che siano elettrici o ibridi e nuovi di fabbrica. Gli acquirenti possono quindi approfittare di uno sconto fino a 4.000 euro, rendendo l’investimento in un veicolo ecologico più vantaggioso.

Quali quadricicli possono essere acquistati?

Per accedere agli incentivi, è fondamentale che i quadricicli acquistati siano nuovi di fabbrica e appartengano alle categorie L6e e L7e, senza limiti di potenza. I veicoli “oggetto di ritargatura” sono inclusi, a condizione che sia stato sostituito il vecchio contrassegno di identificazione. La normativa specifica che solo i quadricicli elettrici o ibridi possono beneficiare degli incentivi, e tra i modelli idonei ci sono Citroen Ami, Fiat Topolino, Aixam E-City, Xev Yoyo e Microlino. Questi veicoli non solo offrono un risparmio economico, ma contribuiscono anche a una mobilità più sostenibile.

Procedura per richiedere gli incentivi

La prenotazione degli incentivi quadricicli 2025 è semplice e può essere effettuata direttamente dai rivenditori. Non è necessario che l’acquirente compia alcuna azione particolare, poiché la riduzione del prezzo è applicata direttamente al momento dell’acquisto. I rivenditori devono registrarsi nell’Area Rivenditori della piattaforma del Ministero e prenotare i contributi per ogni veicolo venduto, confermando l’operazione entro 270 giorni. Gli incentivi sono disponibili per tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025, rendendo questo un ottimo momento per considerare l’acquisto di un quadriciclo.