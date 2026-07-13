Incidente mortale sulla Sp2: due morti e tre feriti gravi a Uta

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di due uomini a Uta. Scopri i dettagli dello schianto frontale tra una Fiat 500 e una Jeep Avenger.

Una tragedia stradale ha colpito la provinciale 2 all’altezza di Uta spezzando la vita di due uomini e lasciando tre persone gravemente ferite. L’incidente, avvenuto in un tratto rettilineo della strada, ha coinvolto una Fiat 500 e una Jeep Avenger con un impatto così violento da non lasciare scampo ai due occupanti della piccola utilitaria.

Le vittime dell’incidente

Le vittime dell’incidente sono state identificate come Carlo Cecconi 46 anni, residente a Capoterra e Mirko Sanna 38 anni, di Cagliari. I due viaggiavano a bordo della Fiat 500 quando, per cause ancora da accertare, hanno invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Jeep Avenger.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto rettilineo della provinciale, andando a impattare violentemente contro il Suv che procedeva regolarmente nel senso di marcia opposto. L’urto è stato così devastante che Cecconi e Sanna sono morti sul colpo, senza che i soccorritori potessero fare nulla per salvarli.

Le condizioni dei feriti

A bordo della Jeep Avenger viaggiavano tre persone: un uomo, una donna e il loro figlio minorenne. Tutti hanno riportato gravi ferite e sono stati soccorsi dal personale del 118. Le loro condizioni hanno reso necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, con l’impiego anche dell’elisoccorso per la donna.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza sanitaria e i Carabinieri della Stazione di San Sperate supportati dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi e avviando gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dello schianto.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, ma le prime ipotesi suggeriscono che la Fiat 500 potrebbe aver perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Tuttavia, solo le indagini approfondite potranno fornire una risposta definitiva su quanto accaduto.

La tragedia di Uta ha scosso la comunità locale, lasciando un segno profondo in tutti coloro che hanno appreso la notizia. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire giustizia alle vittime e alle loro famiglie.