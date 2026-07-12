Fiat celebra 127 anni con Grizzly e Grizzly Fastback: motori, design e debutto

Fiat celebra il suo 127° anniversario con il lancio di Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV pensati per le famiglie moderne. Scopri le caratteristiche e il debutto al Salone di Parigi 2026.

Fiat compie 127 anni e lo fa con una novità che promette di rivoluzionare il segmento dei SUV compatti. Il marchio torinese ha svelato Grizzly e Grizzly Fastback due modelli che uniscono praticità, design e tecnologia per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Con Grizzly e Grizzly Fastback, Fiat completa la sua gamma con due silhouette distinte per due diverse tipologie di clienti“. Questi nuovi modelli rappresentano un passo significativo nella strategia del marchio, che punta a conquistare mercati chiave come Europa, Medio Oriente, Africa e Sud America.

Design e dimensioni: spazio e stile per ogni esigenza

Il Fiat Grizzly è un SUV compatto, lungo 4,4 metri, progettato per offrire il massimo della praticità nella vita quotidiana. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per gli spostamenti urbani, mentre l’abitacolo spazioso garantisce comfort e flessibilità per le famiglie.

Per chi cerca un design più dinamico, arriva il Fiat Grizzly Fastback lungo 4,5 metri e caratterizzato da una linea del tetto filante. Nonostante l’impostazione da SUV coupé, questo modello mantiene un’elevata abitabilità interna e un bagagliaio da 600 litri, dimostrando come stile e funzionalità possano convivere senza compromessi.

Motorizzazioni: benzina, ibride ed elettriche

Uno dei punti di forza della nuova gamma è la varietà delle motorizzazioni disponibili. Entrambi i modelli saranno proposti con alimentazioni differenti per adattarsi alle esigenze dei vari mercati. La gamma comprenderà motori benzina, versioni mild hybrid e varianti 100% elettriche, con potenze fino a 145 CV.

La personalizzazione sarà garantita da sette vivaci colorazioni e dalla possibilità di optare per cambi manuali o automatici, a seconda del mercato. Olivier Francois ha sottolineato: “È Fiat che fa ciò che ha sempre saputo fare meglio: rendere il trasporto familiare semplice, accessibile e davvero conveniente“.

Debutto al Salone di Parigi e lancio commerciale

La prima apparizione pubblica di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback è in programma al Salone dell’auto di Parigi 2026 dal 12 al 18 ottobre. Il lancio commerciale è previsto per l’ultimo trimestre del 2026, con un prezzo di partenza che dovrebbe aggirarsi tra i 20.000 e i 25.000 euro.

Fiat ha scelto di presentare questi modelli proprio nel giorno del suo compleanno, trasformando un noioso momento burocratico in un improvvisato e divertente test drive. Con Grizzly e Grizzly Fastback, il marchio torinese conferma ancora una volta la propria vocazione nel costruire automobili pensate per la vita di tutti i giorni.