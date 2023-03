Di fronte all’Ineos Grenadier, la pesantezza della porta e i materiali che la compongono ci ricordano che il design è fatto per durare. L’intera struttura ha un odore di solidità. È naturale, visto che la robustezza era uno dei tre obiettivi di sviluppo, insieme alle capacità fuoristradistiche e allo stile.

Ineos Grenadier 3.0 diesel: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Per quanto riguarda l’aspetto, l’interno mescola moderno e classico. In questo abitacolo dalle forme molto squadrate e dai finestrini piatti, infinitamente più ampio di quello del Defender dove si guidava con la spalla nella portiera, lo spazio non manca davvero. La plancia molto geometrica lascia spazio ad alcuni tocchi piacevoli come il grande schermo centrale, i pulsanti sul volante o il comando del cambio automatico a impulsi di BMW, che fornisce i motori 3.0 a sei cilindri a benzina e diesel.

Ma poiché si trattava di soddisfare le aspettative di coloro che, spesso professionisti (EDF, settore idrico e forestale, vigili del fuoco, militari, ONG…), hanno bisogno di una macchina robusta in grado di andare assolutamente dappertutto, era necessario anche fare qualcosa di rustico per il fuoristrada.

Il telaio, con longheroni di dimensioni generose, rimane separato dalla scala ed è dotato di assi rigidi molto robusti all’anteriore e al posteriore, sospesi tuttavia da molle elicoidali. Allo stesso modo, l’Inéos Grenadier è dotato di una gamma di marce ridotta, nonché di bloccaggi del differenziale centrale (di serie) e di quelli anteriore e posteriore come opzione, tutti attivati manualmente.

Spetta al conducente agire in base alle condizioni che incontra. Tutti i comandi e i pulsanti, sia sul soffitto che sulla consolle centrale, che assomiglia a un rack hi-fi professionale, sono grandi e ben distanziati in modo da poter essere attivati anche con i guanti.

Prestazioni

Fin dai primi chilometri di asfalto, troviamo i geni di un vero 4×4 destinato all’attraversamento. Se gli assali rigidi si comportano molto onestamente sulle grandi deformazioni grazie a uno smorzamento davvero progressivo, il loro peso molto elevato fa sì che rimbalzino e scuotano seccamente su tutti i piccoli difetti (raccordi, tombini…). Ma molto meno che su molti pick-up di costruzione simile.

In breve, con l’importante aiuto dell’austriaca Magna per lo sviluppo, e di partner come ZF o Bosch, gli ingegneri di Inéos sono riusciti a portare a un livello accettabile la maneggevolezza su strada di questa vera 4×4 dal telaio rustico. Tuttavia, con il suo peso minimo di 2.740 kg, questo Ineos Grenadier mette a dura prova il suo motore diesel 3.0 da 249 CV, il cui tipico suono a sei cilindri rimane qui piacevole.

Ma grazie all’efficace sterzata del suo cambio automatico ZF a 8 rapporti, le prestazioni sono sufficienti, anche per i sorpassi sulla rete secondaria, che è ora di lasciarsi alle spalle.

