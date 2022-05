Ineos Grenadier: finalmente tutti i prezzi del 4×4

Tutti i prezzi dell’Ineos Grenadier, che può essere visto come una versione contemporanea dell’originale Land Rover Defender, sono ora noti. Gli ordini si apriranno ufficialmente il 18 maggio, e la produzione dovrebbe iniziare verso luglio nell’ex fabbrica Smart di Hambach.

Il prezzo è leggermente superiore al minimo di 59.500 euro IVA inclusa annunciato lo scorso settembre, ma non molto di più: 60.950 euro.

Benzina e diesel allo stesso prezzo

Come promemoria, la Grenadier offre una scelta di due motori BMW a 6 cilindri, uno che funziona a benzina senza piombo e fornisce 286 CV e 450 Nm di coppia, l’altro a diesel e produce 249 CV e 550 Nm di coppia.

Va da sé che, dato il suo curriculum, la trazione integrale permanente è di serie. A questo si aggiunge un transfer case a due velocità e un blocco del differenziale centrale. Come BMW, Ineos si è affidata a ZF per il suo cambio automatico a 8 velocità.

In attesa del pick-up e di un modello a passo lungo (3,22 m rispetto ai 2,92 m di tutti i Grenadiers previsti per il lancio) che potrà ospitare fino a 7 persone, il Grenadier offre attualmente una scelta di tre versioni in totale.

Due varianti (Utility Wagon) con 2 e 5 posti e un’ultima chiamata Station Wagon, offerta solo in 5 posti, destinata al trasporto di persone. La stessa lunghezza di 4,90 m in tutti i casi, la differenza principale tra i due 5 posti è che i sedili di seconda fila nella Station Wagon sono “riposizionati più indietro rispetto alla 5 posti Utility Wagon”, a scapito dello spazio del bagagliaio (ancora generoso con 1.152 dm3 con sedili in posizione, 1.255 dm3 per la 5 posti Utility Wagon) ma a vantaggio dello spazio per i passeggeri della seconda fila.

La Station Wagon beneficia anche di un sedile a panca ribaltabile 2/3 1/3, mentre nella Utility Wagon a 5 posti c’è una griglia di protezione.

Gli interni

Ineos ha mantenuto il prezzo semplice, con entrambe le versioni benzina e diesel allo stesso prezzo. L’equipaggiamento standard è generoso fin dall’entry level. Si tratta di 6 airbag, ESP, cruise control, climatizzatore automatico, schermo touch screen da 12,3″, Apple CarPlay e Android Auto wireless, ecc. Il Grenadier può essere personalizzato quanto si vuole, ma per coloro che non vogliono passare ore a guardare il lungo catalogo di opzioni, ci sono due configurazioni possibili: Trialmaster Edition o Fieldmaster Edition.

Offerto allo stesso prezzo, il primo (Trialmaster Edition) è più adatto al fuoristrada hardcore (blocchi del differenziale anteriore e posteriore, pneumatici specifici, presa d’aria rialzata, batteria ausiliaria). L’altro (Fieldmaster Edition) è più progettato per il comfort e il tempo libero (telecamera posteriore, prese di corrente USB aggiuntive, rivestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldati).

Tutti i prezzi per Ineos Grenadier (2022)

Tutti i prezzi per la Utility Wagon a 2 posti

Benzina 286 CV : base € 60.50, Edizione Trialmaster € 68.463 , Edizione Fieldmaster € 68.463

: base € 60.50, Edizione Trialmaster € 68.463 , Edizione Fieldmaster € 68.463 Diesel 249 CV: base € 60.950, Edizione Trialmaster € 68.463 , Edizione Fieldmaster € 68.463

Tutti i prezzi per la Utility Wagon a 5 posti

Benzina 286 CV : base € 61.950, Edizione Trialmaster € 69.463, Edizione Fieldmaster € 69.463

: base € 61.950, Edizione Trialmaster € 69.463, Edizione Fieldmaster € 69.463 Diesel 249 CV: base € 61.950, Edizione Trialmaster € 69.463, Edizione Fieldmaster € 69.463

Tutti i prezzi per la Station Wagon a 5 posti