Informativa sullo stato di affiliazione e sui marchi legati a MotoGP

Breve chiarimento sulle collaborazioni attive e sulla natura non ufficiale del sito in relazione a Dorna Sports e FIM

Gestiamo relazioni professionali con vari circuiti, organizzatori ed partner ufficiali che permettono di offrire contenuti e servizi dedicati agli appassionati. In questo spazio vogliamo fornire un quadro trasparente delle collaborazioni attive, spiegando in modo semplice cosa copre il nostro lavoro e quali limiti legali ne derivano. È importante sottolineare fin da subito che, pur avendo accordi con soggetti del settore, il sito rimane indipendente rispetto al detentore commerciale dei diritti del campionato.

Per evitare confusioni, pubblichiamo qui la dichiarazione necessaria per chiarire lo status giuridico del progetto: il sito è gestito in autonomia e non vanta alcuna affiliazione formale con le società titolari dei diritti commerciali del campionato. Questa precisazione tutela sia gli utenti sia i partner, rendendo espliciti i confini delle nostre responsabilità editoriali e commerciali. La trasparenza è per noi un valore centrale e parte integrante del rapporto con il pubblico.

Le collaborazioni attive

Abbiamo instaurato accordi con circuiti, organizzatori di eventi e partner ufficiali che ci consentono di partecipare alle attività promozionali e informative legate al mondo delle corse. Queste collaborazioni possono includere scambi di visibilità, partecipazione a iniziative locali e supporto logistico per la creazione di contenuti. Pur essendo relazioni reali e operative, esse non implicano una connessione diretta con il titolare dei diritti commerciali del campionato, dettaglio che precisa la natura di ogni singolo accordo e la sua portata.

Tipologie di partnership

I nostri rapporti con i partner coprono diverse aree: promozione eventi, supporto tecnico, scambio di materiali informativi e collaborazione per contenuti editoriali. Ogni tipo di collaborazione è regolata da accordi specifici che definiscono diritti e obblighi. Anche se collaboriamo con soggetti ufficiali del panorama motociclistico, manteniamo una posizione autonoma rispetto alle decisioni dei titolari dei diritti commerciali, garantendo al tempo stesso un servizio informativo accurato e professionale.

Dichiarazione di non affiliazione

Per motivi legali e di chiarezza informativa, è indispensabile affermare che questo sito è non ufficiale e non è associato in alcun modo a Dorna Sports S.L. o alla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Questa affermazione chiarisce che qualsiasi riferimento al campionato o ai suoi elementi distintivi non deve essere interpretato come un rapporto di affiliazione o di rappresentanza. La precisazione protegge l’utente e garantisce che le informazioni diffuse rispettino i limiti di utilizzo delle proprietà intellettuali altrui.

Perché questa dichiarazione è necessaria

Il contesto normativo e commerciale che circonda il mondo delle competizioni sportive impone chiarezza sulle relazioni tra siti indipendenti e i titolari dei diritti. Dichiarare lo status di sito non ufficiale permette di evitare equivoci e di tutelare i diritti dei brand coinvolti. Inoltre, favorisce una fruizione più consapevole dei contenuti da parte degli utenti, che possono così comprendere chi produce le informazioni e quali garanzie vengono rilasciate in termini di veridicità e autorizzazioni.

Marchi e responsabilità

È opportuno ricordare che MOTOGP e i marchi ad esso collegati sono di proprietà di Dorna Sports S.L.. L’uso di questi segni distintivi è regolato dalle norme sui diritti di proprietà intellettuale, e il nostro sito rispetta tali limiti informando chiaramente i visitatori della titolarità dei marchi. Qualsiasi materiale protetto da copyright o marchi registrati viene trattato con attenzione per evitare violazioni e per rispettare le direttive dei titolari dei diritti.

Note legali aggiuntive

Nel caso in cui siano necessarie autorizzazioni specifiche per l’utilizzo di contenuti protetti, ci impegniamo a seguire le procedure corrette per richiederle. La compliance alle normative sui marchi e sul copyright è una pratica quotidiana e parte integrante della gestione editoriale. Gli utenti interessati a chiarimenti possono contattarci tramite i canali indicati sul sito per ricevere informazioni dettagliate sulle fonti dei contenuti e sul loro status legale.

Contatti, crediti e preferenze cookie

Per ulteriori informazioni sulle partnership, sulle modalità di collaborazione o su questioni legali legate ai marchi, è possibile contattarci attraverso le pagine ufficiali del sito. Il progetto è sviluppato da HexaDesign, che cura anche gli aspetti tecnici e grafici della piattaforma. Infine, nella sezione dedicata è disponibile la pagina per aggiornare le preferenze cookie, così da offrire all’utente il massimo controllo sulla privacy e sull’esperienza di navigazione.