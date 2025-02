Il via della stagione MotoGP 2025

La stagione MotoGP 2025 prende il via nel weekend con il primo Gran Premio in Thailandia, sul tracciato di Buriram. Questo evento segna l’inizio di un campionato ricco di aspettative e sfide, dove i piloti si preparano a dare il massimo per conquistare il titolo. La competizione si preannuncia avvincente, con diversi contendenti pronti a lottare per la vittoria.

Jorge Martin e l’assenza forzata

Il campione del mondo in carica, Jorge Martin, non sarà presente al primo appuntamento della stagione a causa di un infortunio subito durante un allenamento. La frattura complessa del radio e delle ossa carpali, insieme a una frattura calcaneare, lo costringeranno a saltare il Gp di Thailandia. La sua assenza rappresenta una grande opportunità per gli altri piloti, in particolare per i Ducatisti Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che sono pronti a contendersi il titolo.

Il duello tra Bagnaia e Marquez

Pecco Bagnaia, attuale pilota Ducati, punta a conquistare il terzo titolo in MotoGP e il quarto in carriera, mentre Marc Marquez, con i suoi otto titoli mondiali, torna a essere un pilota ufficiale e si prepara a dare battaglia. Il duello tra questi due campioni è destinato a catalizzare l’attenzione degli appassionati, che sperano di assistere a una stagione emozionante e competitiva.

Le speranze di altri piloti

Oltre ai due favoriti, ci sono altri piloti che potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, del team Pertamina Enduro VR46 Racing, sono tra i candidati che potrebbero sorprendere. Anche i piloti del team KTM, come Brad Binder e Pedro Acosta, e quelli del team Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales ed Enea Bastianini, sono pronti a dare il massimo. Inoltre, ci si aspetta un possibile risveglio delle case giapponesi, con Repsol Honda e Monster Energy Yamaha MotoGP che cercano di tornare competitivi dopo anni di difficoltà.

Programma del Gp di Thailandia

Il Gp di Thailandia si svolgerà da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go. La Sprint Race di sabato 1° marzo sarà trasmessa in chiaro su TV8, mentre le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP di domenica 2 marzo andranno in onda in differita. Gli orari sono già disponibili per chi desidera non perdere neanche un minuto di questa entusiasmante apertura di stagione.