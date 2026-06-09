Inter, proposta da 45 milioni per Palestra e aggiornamenti sul mercato estivo

L'Inter ha avanzato una proposta per Marco Palestra e lavora su più fronti per ringiovanire la difesa; tra cifre, interessi esteri e retroscena di dirigenza, ecco il quadro completo delle trattative

Negli ultimi giorni il mercato dell’Inter si è animato attorno al nome di Marco Palestra la società nerazzurra ha rilanciato con una proposta che, secondo gli aggiornamenti più recenti, si aggirerebbe sui 45 milioni. Questo movimento arriva in un contesto di trattative multiple che coinvolgono sia la dirigenza che l’allenatore, con l’obiettivo dichiarato di ringiovanire la rosa e trovare ricambi per ruoli chiave.

Il dossier su Palestra è solo uno dei tanti sul tavolo: parallelamente emergono progressi per altri profili difensivi, interessi dall’estero su giovani dell’Under 23 e alcuni retroscena su scelte tecniche e scambi che hanno segnato la storia recente del club. Di seguito il quadro organizzato per temi concreti e verificabili.

Trattativa Palestra: offerta, valutazioni e possibili sviluppi

La corsa per il terzino atalantino è entrata in una fase calda. Dopo un primo scarto tra offerta e richiesta — con la Dea che valutava il giocatore intorno ai 53 milioni e la prima proposta nerazzurra stimata sui 40 milioni — la società di Milano ha formulato un nuovo rilancio a 45 milioni. Questa cifra rappresenta il tentativo di colmare la distanza senza però raggiungere immediatamente la cifra richiesta dall’Atalanta.

Allo stesso tempo c’è la variabile relativa alla possibile partenza di alcuni esterni: l’Atalanta stessa sta lavorando per riportare alcuni laterali in Serie A, operazione che potrebbe, nel giro di scambi e cessioni, liberare Palestra e facilitare la conclusione dell’affare. I dirigenti dell’Inter sembrano convinti che il giocatore preferisca la destinazione nerazzurra, elemento che può giocare un ruolo nella trattativa economica.

Impatto sul progetto tecnico e ruolo per Dumfries

L’intenzione dell’Inter è di trovare un erede funzionale a Dumfries e, più in generale, di rafforzare la fascia destra con elementi che uniscano intensità e capacità di spinta. L’arrivo di Palestra verrebbe visto come un innesto che rispetta questo profilo e fornirebbe all’allenatore opzioni alternative già pronte per il ritiro estivo.

Altri dossier aperti e retroscena di mercato

Oltre a Palestra, la dirigenza ha messo in piedi più operazioni: c’è il tentativo di acquistare un centrale giovane e già c’è una preferenza tra Muharemovic e Solet. I contatti con l’Udinese per Solet sono attivi e il direttore sportivo ha promesso che un difensore arriverà prima dell’inizio del ritiro. Per alcuni profili esiste già un’intesa di massima con i calciatori, mentre rimane da trovare l’accordo con i club interessati.

Sul fronte degli attaccanti, il nome di Pio Esposito ha attirato attenzioni estere: emissari del Manchester United lo avrebbero osservato durante la gara tra Grecia e Italia, segnando un possibile interesse che potrebbe tradursi in un’offerta. Anche l’Under 23 non è esente da attenzione: per l’esterno francese Kamate sono arrivate richieste dalla Turchia, situazione che potrebbe portare a movimenti nelle rotazioni degli esterni offensivi.

Tra i retroscena dirigenziali, il direttore sportivo nerazzurro ha ricordato intuizioni tecniche passate, come la scelta che ha cambiato la carriera di Dimarco e ha voluto ribadire la volontà di trattenere giocatori chiave: sul tavolo rimangono dichiarazioni nette sulla volontà di tenere Calhanoglu che ha un contratto da rispettare.

Eventi e notizie collegate che influenzano le scelte

Il quadro delle trattative è influenzato anche da dinamiche esterne: in Turchia il risultato delle elezioni societarie al Fenerbahce ha cambiato scenari su alcuni obiettivi come Calhanoglu e giocatori coinvolti in trattative di mercato. Inoltre, alcuni episodi legati ai giocatori, come un malore occorso a Eriksen sul campo, hanno avuto risonanza e contribuiscono a rendere il mercato più prudente su certi profili.

Infine, la società ha dato segnali pubblici di continuità tecnica: il presidente ha annunciato il rinnovo dell’allenatore Chivu confermando così un progetto che vuole stabilità e investimenti mirati sui giovani di prospettiva, come testimoniano anche gli ingenti investimenti su giocatori Under 21 che hanno prodotto record nelle classifiche degli acquisti.

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