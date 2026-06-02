Iscrizioni aperte per il trofeo regionale motocross a Trecasali del 7 giugno 2026

La località di Trecasali ospiterà il prossimo trofeo regionale di motocross previsto per il 07-06-2026. Questo annuncio riassume le categorie ammesse, le modalità di preiscrizione e le scadenze da rispettare per partecipare regolarmente alla competizione. L’organizzazione ricorda che la preiscrizione è obbligatoria per i piloti residenti in Emilia Romagna, mentre chi proviene da altre regioni deve inviare la documentazione via email entro i termini indicati.

Categorie e tipologie di partecipazione

La manifestazione comprende diverse classi per rispondere alle esigenze di piloti di età e mezzi differenti. Sono aperte le iscrizioni per le categorie Over40/50, dedicate ai piloti master; le classi Mini65/85, pensate per i più giovani; la categoria 2T Open per le motociclette a due tempi; e la sezione 50 cc EPOCA/PROTOTIPI riservata a mezzi storici e prototipi. Ogni categoria segue regolamenti tecnici specifici: la corretta classificazione è fondamentale per evitare problemi in fase di verifica.

Dettagli sulle classi giovanili

Le categorie Mini65 e Mini85 si rivolgono a piloti in età di sviluppo, con limiti di cilindrata e requisiti di sicurezza adeguati. È importante che i genitori o i responsabili tecnici verifichino il rispetto delle misure di protezione e la conformità del mezzo prima della gara. La sicurezza è uno dei pilastri dell’evento e le verifiche pre-partenza saranno effettuate dallo staff organizzatore.

Procedura di iscrizione e documentazione richiesta

Per i piloti appartenenti all’Emilia Romagna la preiscrizione va effettuata obbligatoriamente tramite il portale ufficiale dell’organizzazione, nella sezione “Iscrizioni eventi”. I concorrenti provenienti da altre regioni devono inviare una mail a [email protected] entro le 00.00 di venerdì 05 giugno contenente la documentazione richiesta. La mail deve includere una foto della licenza, l’indicazione della categoria e della classe e il numero di gara scelto.

Consigli pratici per l’invio

Per accelerare le verifiche consigliamo di allegare immagini leggibili e file in formati comuni (JPG, PNG, PDF). Specificare la categoria e la classe nel corpo della mail evita ritardi e riduce il rischio di errori amministrativi. Se il numero di gara non è ancora assegnato, indicare almeno un numero di riserva per facilitare l’assegnazione provvisoria.

Regole, verifiche e informazioni utili

L’organizzazione pubblica le norme tecniche e regolamentari nella sezione dedicata del sito, dove è possibile consultare i dettagli su pneumatici, peso, omologazioni e dispositivi di sicurezza. Al momento dell’accreditamento saranno controllati i documenti e lo stato della licenza: la mancata corrispondenza tra documenti inviati e quelli presentati in loco può comportare l’esclusione. Ricordiamo che il rispetto delle regole garantisce la regolarità della gara e la tutela dei piloti.

Scadenze e pubblicazione

L’avviso relativo alle iscrizioni è stato pubblicato il 01/06/2026 e resta valido fino alla chiusura delle preiscrizioni stabilita per la mezzanotte del 05/06/2026 per i fuori regione. Dopo questa data non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine, pertanto è fondamentale completare le procedure con anticipo. Ogni comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul sito organizzativo nella sezione “Iscrizioni eventi”.

Partecipare preparati: raccomandazioni finali

Prima della partenza assicurarsi che il mezzo sia conforme ai requisiti di categoria e che tutta la documentazione sia aggiornata. Presentarsi alle verifiche con copia digitale e cartacea della licenza e dei documenti di identità riduce i tempi di attesa. Per qualsiasi dubbio tecnico o amministrativo gli interessati possono contattare l’organizzazione via email: [email protected]. La buona preparazione facilita la partecipazione e contribuisce al successo dell’evento.