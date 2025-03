Un veicolo fuoristrada progettato per il campeggio, con accessori di alta qualità per ogni avventura.

Un veicolo progettato per l’avventura

Isuzu UK ha recentemente presentato la versione aggiornata del Basecamp, un veicolo basato sull’Isuzu D-Max AT35, specificamente progettato per gli appassionati di campeggio off-road. Questo modello rappresenta una risposta alla crescente domanda di soluzioni per il campeggio su veicoli fuoristrada, combinando resistenza e funzionalità in un unico pacchetto. Con il suo design robusto e gli accessori di alta qualità, il Basecamp è l’ideale per chi cerca un’esperienza di campeggio immersa nella natura, lontano dalle classiche piazzole.

Caratteristiche principali del Basecamp

Il nuovo Isuzu D-Max AT35 Basecamp è stato sviluppato in collaborazione con Arctic Trucks e presenta una serie di caratteristiche che lo rendono unico. Tra queste, le sospensioni rialzate Bilstein e pneumatici da 35 pollici garantiscono prestazioni eccellenti su terreni difficili. Inoltre, il veicolo è dotato di una tenda da tetto ARB Esperance, che offre un comodo spazio per dormire in una posizione sopraelevata, permettendo di godere della vista e della frescura notturna.

Accessori pensati per il campeggio

Il Basecamp non è solo un veicolo, ma un vero e proprio sistema di campeggio su ruote. Tra gli accessori inclusi, troviamo il canopy ARB Ascent, che offre spazio di stivaggio extra e protezione dagli agenti atmosferici. Inoltre, il set di cassetti ARB Outback con cucina estraibile consente di preparare pasti in qualsiasi situazione. Per garantire il massimo comfort, è presente anche un frigorifero elettrico ARB Zero Single-Zone, perfetto per conservare cibi e bevande durante le avventure.

Comfort e sicurezza in ogni situazione

Per coloro che desiderano un’esperienza di campeggio completa, il Basecamp include una tenda con doccia ARB Ensuite, che offre privacy e comodità. Inoltre, la doccia portatile ARB ONTAP alimentata a 12V permette di lavarsi facilmente ovunque ci si trovi. Per garantire la sicurezza e la visibilità durante le escursioni notturne, il veicolo è dotato di barre luminose Lazer Linear-36 Elite sul tetto e Lazer Linear-6 Elite sulla griglia anteriore.

Disponibilità e personalizzazione

Attualmente, il nuovo Isuzu Basecamp è disponibile esclusivamente nel Regno Unito, con un prezzo a partire da 67.087 sterline, pari a circa 77.000 euro. Gli accessori inclusi nella configurazione possono essere acquistati attraverso la rete ufficiale Isuzu, consentendo ai clienti di personalizzare il proprio veicolo in base alle esigenze di viaggio o lavoro. Con il Basecamp, Isuzu offre una soluzione completa per gli amanti dell’avventura e del campeggio, combinando comfort, funzionalità e prestazioni.