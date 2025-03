Un SUV ibrido all’avanguardia

Il Jaecoo 7 Super Hybrid si presenta come un SUV ibrido progettato per soddisfare le esigenze del mercato europeo, combinando tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo sport utility, prodotto da un costruttore cinese, si distingue per il suo motore innovativo e un design che richiama le linee di modelli premium. La sua proposta è chiara: offrire un’esperienza di guida che unisce comfort e piacere, senza compromettere l’efficienza.

Motore e prestazioni

Il motore del Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) è il cuore pulsante di questo SUV. La combinazione di un motore termico e due unità elettriche garantisce prestazioni brillanti e consumi ridotti. Il motore a benzina da 1.5 litri, dotato di tecnologia turbo e ciclo Miller, eroga 143 CV e 215 Nm di coppia, mentre l’unità elettrica dedicata alla trazione offre ulteriori 204 CV e 310 Nm di coppia. In totale, il SUV raggiunge una potenza complessiva di 347 CV, gestita da una sofisticata trasmissione automatica a tre velocità.

Comfort e tecnologia interna

Salendo a bordo del Jaecoo 7, si nota immediatamente l’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati. Con una lunghezza di 4,5 metri, lo spazio è ben distribuito, offrendo comfort sia ai passeggeri anteriori che a quelli posteriori. Il bagagliaio, con una capacità variabile da 500 a 1.265 litri, è progettato per essere versatile e pratico. Tra le dotazioni spiccano sedili regolabili elettricamente, un sistema di infotainment moderno con un ampio touchscreen da 14,8 pollici e integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il sistema di purificazione dell’aria e il portellone elettrico aggiungono un tocco di modernità e comodità.

Design e prestazioni su strada

Il design del Jaecoo 7 è caratterizzato da linee tese e un frontale imponente, con una grande griglia sportiva e fari a LED che conferiscono un aspetto aggressivo. Su strada, il SUV si comporta in modo equilibrato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Le tre modalità di guida disponibili (Sport, Eco e Normal) permettono di adattare la risposta del veicolo alle diverse esigenze. La gestione del peso e la distribuzione delle prestazioni garantiscono un’esperienza di guida fluida e piacevole, mentre l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo assicura un comfort acustico elevato.

Consumi e autonomia

Il Jaecoo 7 Super Hybrid si distingue anche per i suoi consumi. Con una media dichiarata di 0,7 litri/100 km con batteria carica e 6,0 litri/100 km con batteria scarica, rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un SUV efficiente. La batteria al litio ferro fosfato da 18,3 kWh consente un’autonomia elettrica fino a 91 km nel ciclo WLTP, che possono diventare 130 km in città. La possibilità di ricarica rapida fino a 40 kW in corrente continua rende il veicolo ancora più pratico per l’uso quotidiano.