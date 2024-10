Un nuovo capitolo per la Jeep Avenger

La Jeep Avenger 4xe rappresenta un significativo passo avanti per il marchio, ampliando la gamma con una versione a trazione integrale. Questa nuova variante, ordinabile a partire da 31.950 euro, si distingue per un design più audace e funzionale, pensato per gli amanti dell’avventura. I paraurti più sporgenti, le gomme M+S montate su cerchi neri da 17 pollici e le barre sul tetto di serie conferiscono alla Avenger un aspetto robusto e pronto per affrontare qualsiasi terreno.

Meccanica e prestazioni

La Jeep Avenger 4xe non è solo un bel vestito; sotto il cofano si nasconde una tecnologia all’avanguardia. Il sistema di trazione integrale è innovativo: oltre al motore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico a doppia frizione, è presente un secondo motore elettrico montato tra le ruote posteriori. Questo sistema consente una gestione ottimale della potenza, garantendo prestazioni elevate sia su strada che in fuoristrada. La combinazione del motore a benzina mild hybrid da 136 CV con i motori elettrici offre un’esperienza di guida fluida e reattiva, perfetta per affrontare percorsi impegnativi.

Capacità off-road e comfort di guida

La Jeep Avenger 4xe è progettata per affrontare le sfide del fuoristrada. Con angoli caratteristici di 22º per l’attacco, 21º per il dosso e 35º per l’uscita, questa SUV compatta è in grado di affrontare pendenze fino al 40% e corsi d’acqua profondi fino a 40 cm. La trazione integrale è attiva da 0 a 30 km/h, mentre da 30 a 90 km/h il guidatore può scegliere il tipo di trazione, ottimizzando così i consumi. La maggiore altezza da terra rispetto alle versioni standard contribuisce a migliorare la stabilità e il comfort, rendendo la guida più sicura e piacevole.

Edizione speciale in collaborazione con The North Face

Per celebrare il lancio della Avenger 4xe, Jeep ha creato un’edizione speciale in collaborazione con The North Face, dedicata agli amanti dell’avventura. Questa versione, disponibile a 37.950 euro, è limitata a 4806 esemplari, un numero simbolico che richiama l’altezza del Monte Bianco. Gli elementi di design unici, come i tappetini in gomma che riproducono il territorio montano, e i gadget inclusi nel pacchetto, come una tenda da campeggio e una borraccia, rendono questa edizione ancora più esclusiva.