Prezzo, dimensioni e interni della nuova Jeep Renegade, il suv fuoristrada è aggiornato anche in allestimento ibrido.

La Jeep, nota ditta automobilistica a stelle e strisce, produce e commercializza autovetture da moltissimi anni. Seppur non enorme, col tempo ha fatto delle aziende concorrenti il suo punto di forza. Infatti, intorno alla metà degli anni ’40, essendo l’unica azienda automobilistica a produrre jeep si chiamava Agri Jeep con lo slogan “Universal Jeep”. La casa automobilistica americana ha di recente allargato la famiglia dei suoi prodotti, inserendo un vero e proprio gioiellino dalle prestazioni elevate. Esso dotato delle migliori tecnologie di bordo, di stile ed eleganza è perfetto sia per chi guida in città che fuori. Ecco prezzo, dimensioni e interni della la Jeep Renegade.

Jeep Renegade: prezzo, dimensioni e interni

Questo veicolo ha da sempre cercato di coniugare elegantemente dimensioni e maneggevolezza. Si presenta con misure contenute, ma senza tralasciare l’ampiezza e la comodità. L’auto, infatti, è larga 1,80 metri, lunga 4,23 metri, e alta 1,68 metri.

Qui, inoltre, la casa americana ha sfruttato al massimo la carrozzeria mista tra fuoristrada e suv. Ha infatti proposto due versioni di alimentazione: a benzina, a gpl e a benzina più gpl.

Dovendo scegliere la propria versione di allestimento del motore, la gamma è ampia. Partendo da una versione a gasolio, che non consuma molto, si passa ad una versione a tre cilindri a benzina, silenziosa e regolare. Più briosa è, invece, la versione avanzata con un cilindro in più, cambio automatico, sei marce, doppia frizione, trazione anteriore e cambio a nove rapporti. Per le auto 4×4, la gamma Jeep Renegade offre anche una discreta versione con motore con alimentazione a Gas Propano Liquido.

Per quel che riguarda le dotazioni, in particolare quelle di serie, questo tipo di Jeep è veramente ben fornito. Vi è, infatti, un particolare sistema che permette di selezionare il tipo di terreno su cui si sta camminando tra Snow, Sand, Auto, Mud e Rock. Questo permette di migliorare il più possibile le prestazioni di guida offrendo migliore controllo ed un rendimento ineguagliabile in termini di consumi e prestazioni. Grazie, infatti, all’ottimizzazione dei sistemi di trazione integrale, questo gioiellino della tecnologia si chiama sistema “Select-Terrain“.

Una vera fuoristrada 4×4

Un’altra importante componente della Jeep Renegade è il sistema di controllo della stabilità dell’auto in ogni situazione. Questo riduce ogni difficoltà nel frenare su ogni tipo di terreno. Parliamo, infine, del Jeep “Drive Active” che automaticamente passa dalla trazione integrale alle due ruote senza difficoltà e ad ogni velocità, senza interventi da parte del conducente. Come strumentazione, invece, Jeep interna offre un display a colori, configurabile e di facile lettura con dimensioni dagli 8 ai 7 pollici.

Il mercato di questi veicoli parte da un prezzo di circa ventidue o ventitré mila euro fino ad arrivare tra i trenta ed i trentadue mila euro. Per quanto riguarda, invece, i veicoli usati si parte da un prezzo di circa sedici mila euro fino ai venti o ventuno mila euro.