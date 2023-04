Certo, non è il primo veicolo elettrico a mostrare una certa eccessività, ma con le sue linee affilate, la sua potenza colossale e le sue porte antagoniste, la Jetour T-3 arriva con il botto.

Jetour T-3: caratteristiche e design del SUV

Jetour è un nuovo marchio del gruppo cinese Chery, che ha recentemente presentato due nuove auto elettriche. Si tratta di una divisione che si concentra sui veicoli fuoristrada e il T-3 è il concept di un secondo veicolo.

La sua griglia ricorda ovviamente l’Hummer EV e le sue linee angolari seguono gli standard attuali. Il SUV cinese misurerà 5,30 metri di lunghezza. È un veicolo 2+2, quindi ha quattro posti, nonostante un passo di oltre 3 metri. L’accesso all’abitacolo avviene tramite porte originali e contrapposte.

Dal punto di vista meccanico, il T-3 elettrico sarà alimentato da quattro motori da 250 kW ciascuno. La potenza totale del SUV supererà i 1300 CV e accelererà da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Il modello sarà disponibile anche come ibrido plug-in e come range-extender. Quest’ultima versione avrà un’autonomia di 1.400 chilometri. Tuttavia, non si sa quali saranno le capacità della versione a emissioni zero.

